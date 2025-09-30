ایران توان تولید بیش از ۷۰ نوع رادیوایزوتوپ را دارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید محمود رضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی با حضور در برنامه چرخ به بررسی دستاورد‌های فناوری هسته‌ای در کشور پرداخت و گفت: این فناوری در عمق اتم رخ می‌دهد و از واکنش‌های درون اتمی، انرژی بسیار زیادی آزاد می‌شود. برای مثال، اورانیوم ۲۳۵ که وقتی نوترون به آن برخورد می‌کند، شکافته شده و انرژی آزاد می‌کند که قابل استفاده در تولید برق است. اکنون نیروگاه‌های هسته‌ای در کشور با این فناوری برق تولید می‌کنند.

آقامیری به کاربرد‌های گسترده فناوری هسته‌ای در حوزه‌های پزشکی پرداخت و افزود: در درمان بیماری‌ها، به ویژه سرطان، از پرتو‌های هسته‌ای برای نابودی سلول‌های بیمار استفاده می‌شود. علاوه بر آن، سیستم‌های تصویربرداری پیشرفته‌ای مانند پوزیترون ایمیسیون توموگرافی (PET) در بیمارستان‌های کشور به کار گرفته شده است که امکان تشخیص دقیق‌تر بیماری‌ها را فراهم می‌کند.

او همچنین از نقش فناوری هسته‌ای در کشاورزی گفت: با استفاده از تابش گاما، می‌توان آفات پنهان در محصولات کشاورزی را از بین برد و ماندگاری محصولات را افزایش داد. به عنوان نمونه، تابش گاما بر روی سیب‌زمینی باعث می‌شود این محصول مدت طولانی‌تری بدون فساد باقی بماند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی، چرخه سوخت هسته‌ای را یکی از شاخص‌ترین دستاورد‌های کشور دانستند و تاکید کرد: ایران جزو معدود کشور‌هایی است که توانسته این چرخه را از معدن تا دفع پسماند به صورت کامل بومی‌سازی کند. این موضوع از نظر علمی و فنی، اهمیت بسیار بالایی دارد و کشور را در جایگاه برجسته‌ای در سطح جهانی قرار داده است.

آقامیری به چالش‌های سیاسی و روانی پیرامون فناوری هسته‌ای پرداخت و اطهار کرد: متأسفانه نگاه‌های سیاسی ناحق و ترس‌های غیرمنطقی، باعث شده تا مردم دنیا از این فناوری بیشتر بترسند، در حالی که فناوری هسته‌ای یک علم است و باید به درستی به آن نگریست. کشور ما از نظر علمی و فنی توانسته است در این حوزه به دستاورد‌های بزرگی برسد و امروز صادرکننده رادیوایزوتوپ‌های پزشکی هستیم.

او به اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح درباره فناوری هسته‌ای تاکید کرد: علم باید کار خود را انجام دهد و مردم نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند. نیازی نیست پیچیدگی‌های علمی برای همه توضیح داده شود، بلکه مهم آن است که خدمات و دستاورد‌های این فناوری به صورت عملی به مردم ارائه شود.

آقامیری در پایان چشم‌انداز صنعت هسته‌ای ایران را روشن و امیدوارکننده توصیف و بیان کرد: با وجود همه چالش‌ها و از دست دادن تعدادی از دانشمندان برجسته، مسیر توسعه و بومی‌سازی این فناوری در کشور ادامه دارد. آینده‌ای درخشان پیش روی ایران است که می‌تواند در سطح جهان در حوزه فناوری هسته‌ای بدرخشد.