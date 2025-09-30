به همت اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی، از وحید توکلی، مستندساز حوزه‌های صدا، دوبله، بازیگری تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در آیینی که عصر روز سه‌شنبه، هشتم مهرماه در اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی برگزار شد، مدیرکل روابط عمومی از وحید توکلی، مستندساز حوزه‌های صدا، دوبله و بازیگری که سابقه همکاری طولانی با شبکه مستند داشته و مجموعه‌مستند‌های پرتره‌ای را درراستای معرفی هنرمندان ساخته است، تقدیر کرد.

این آیین با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران رسانه که ازجمله آنها می‌توان به ابوالحسن تهامی‌نژاد، ناصر ممدوح و علی‌همت مومیوند، هنرمندان پیش‌کسوت عرصه دوبله، بیوک میرزایی، پیش‌کسوت رادیو، احمد لنگرودی، قائم‌مقام شبکه مستند، ابوالقاسم ناصری، مدیر گروه تولید برنامه شبکه مستند و سیدمهدی مویدی، مدیرکل تولید سیما اشاره کرد، برگزار شد.

منبع: روابط عمومی رسانه ملی 

برچسب ها: رسانه ملی ، مراسم تجلیل
