باشگاه خبرنگاران جوان ـ در آیینی که عصر روز سه‌شنبه، هشتم مهرماه در اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی برگزار شد، مدیرکل روابط عمومی از وحید توکلی، مستندساز حوزه‌های صدا، دوبله و بازیگری که سابقه همکاری طولانی با شبکه مستند داشته و مجموعه‌مستند‌های پرتره‌ای را درراستای معرفی هنرمندان ساخته است، تقدیر کرد.

این آیین با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران رسانه که ازجمله آنها می‌توان به ابوالحسن تهامی‌نژاد، ناصر ممدوح و علی‌همت مومیوند، هنرمندان پیش‌کسوت عرصه دوبله، بیوک میرزایی، پیش‌کسوت رادیو، احمد لنگرودی، قائم‌مقام شبکه مستند، ابوالقاسم ناصری، مدیر گروه تولید برنامه شبکه مستند و سیدمهدی مویدی، مدیرکل تولید سیما اشاره کرد، برگزار شد.

