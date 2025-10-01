سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفت: بنزین یورو۴ با توجه به کیفیت بالاتر به زودی جایگزین بنزین معمولی میشود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت:  در برخی از جایگاه‌ها بنزین سوپر عرضه می‌شود، اما بسیاری از جایگاه‌ها این نوع بنزین را ندارند. به طور کلی، بنزین سوپر در حال حاضر به دلیل تقاضای بالا و عدم تولید کافی، به طور محدود در دسترس است.

وی ادامه داد: بنزین سوپر معمولاً عدد اکتان بالاتری دارد که به احتراق بهتر و کارکرد روان‌تر موتور در خودرو کمک می‌کند. همچنین احتراق با بنزین سوپر می‌تواند باعث کاهش آلودگی و عملکرد بهتر خودرو شود.

او بیان کرد:بنزین معمولی ممکن است رنگ‌هایی مانند سبز، صورتی یا قرمز داشته باشد، اما این رنگ‌ها نشان‌دهنده کیفیت بنزین نیستند بلکه رنگ سبز نشان‌دهنده بنزین یورو ۴و  رنگ صورتی مربوط به بنزین معمولی است.

نواز  به چالش‌های موجود در تولید بنزین سوپر و تقاضای آن در بازار اشاره کرد گفت: با توجه به افزایش مصرف بنزین در ایران، دولت مجبور به تأمین بنزین یورو ۴ به جای تنوع در سبد سوخت شده است.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت تاکید کرد: تولید بنزین با کیفیت در دستور کار و تلاش برای تولید بنزین یورو ۵ و بهبود کیفیت سوخت در کشور  وجود دارد.

وی به دلیل محدودیت‌های تولید داخلی، واردات بنزین سوپر  خارج از کشور طی ماه های آینده انجام می‌شود. 

 نواز به تلاش‌های دولت برای بهبود کیفیت سوخت و افزایش استانداردهای جایگاه‌های سوخت اشاره کرد گفت: با توجه به شرایط فعلی و نیاز به تأمین بنزین با کیفیت، امید است که این اقدامات به بهبود وضعیت سوخت در کشور کمک کند.

 

