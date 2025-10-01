باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصمیم گیری‌های فدراسیون برای پاداش قهرمانی تیم وزنه برداری چگونه است؟ + فیلم

رئیس فدارسیون وزنه برداری در مورد پاداش قهرمانی تیم وزنه برداری نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص  پاداش قهرمانی تیم وزنه برداری توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

