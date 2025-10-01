معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان اعلام کرد: تاکنون ۲۷هزار و ۲۶۰ فقره استعلام از طریق سامانه پنجره واحد زمین در استان پاسخ داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- توکلی با اشاره به راهاندازی سامانه بر اساس مصوبه سران قوا اظهارکرد : این سامانه با هدف پیشگیری از زمینخواری، ارتقای شفافیت و تسریع در پاسخگویی ایجاد شده و هماکنون استعلامات بدون مراجعه حضوری به صورت الکترونیکی انجام میشود. وی افزود: میانگین زمانی تعیین شده پاسخگویی به استعلامات در کشور ۳۱ روز است که با برنامهریزی انجامشده زمان پاسخ گویی به استعلامات در استان ۱۱روز میباشد.
وی افزود: استفاده از فناوری برای پاسخگویی به استعلامات زمین نه تنها باعث افزایش شفافیت و کاهش زمان پاسخگویی میشود بلکه از زمینخواری نیز جلوگیری میکند. این نشان از توجه و تلاش برای بهبود فرآیندها و خدمات به شهروندان است. امیدوارم این اقدامات موفقیت آمیز باشند و به بهبود مدیریت منابع طبیعی کمک کنند.