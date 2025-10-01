باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دارابی مدیر کل اداره غله و بازرگانی لرستان گفت: تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها در کرگانه با برخورد جدی مواجه شدند و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

دارابی افزود: در مسکن مهر خرم آباد مشکلات اراضی وجود دارد ولی بعد رفع مشکلات شهرسازی آمادگی تاسیس نانوایی در آن نقطه داریم.

مدیر کل اداره غله و بازرگانی لرستان بیان کرد: ۴۰۰ مورد در لرستان در نوبت محوز نانوایی هستند و سرانه نانوایی در لرستان نسبت به میانگین کشوری بسیار بالا است.

دارابی گفت: در کشور ۸۲ هزار نانوایی وجود دارد ولی در استان ۸۰۰ نانوایی نسبت به جمعیت پایین‌تر وجود دارد.

وی تاکید کرد: در عمل، صدور یا عدم صدور مجوز جدید برای نانوایی در استان لرستان و در شهرستان‌های آن تحت تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و تأمین منابع (آرد، سهمیه، زیرساخت‌ها) قرار دارد.

دارابی گفت: وضعیت مجوز نانوایی در لرستان، ترکیبی از قانون عمومی کشور، دستورالعمل‌های استانی و محدودیت‌های اجرایی است.