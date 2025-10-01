باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس مونیخ امروز چهارشنبه اعلام کرد که پس از شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در خیابان لرشناور مونیخ، به همراه آتش‌نشانی، عملیاتی را در این خیابان آغاز کرد.

پلیس آلمان تایید کرد که «اختلال قابل توجه در ترافیک» وجود دارد و از مردم خواست از این منطقه دوری کنند. با این حال، به گزارش بیلد، جسد یک مرد در محل پیدا و حداقل یک نفر زخمی شده است.

روزنامه بیلد آلمان همچنین گزارش داد که مظنون احتمالی پس از جاسازی مواد منفجره در خانه والدینش و آتش زدن آن، خودکشی کرده است.

منبع: برکینگ نیوز