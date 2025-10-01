باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (چهارشنبه) در پنجمین روز از رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان در ماده پرتاب نیزه کلاس F ۵۴، الهام صالحی ملیپوش پارادوومیدانی کشورمان به میدان رفت و به ترتیب ۱۶.۸۲ متر، ۱۶.۵۱ متر، ۱۶.۱۳ متر پرتاب کرد و حرکت چهارم و ششم او خطا شد و در نهایت در حرکت پنجم با ثبت ۱۷.۰۶ توانست عنوان قهرمانی جهان و مدال طلا مسابقات را از آن خود کند.
در این ماده نمایندگان کشور مکزیک در رده دوم و سوم ایستادند.
در ادامه مسابقات امروز، زینب مرادی در ماده پرتاب نیزه به مصاف حریفان خود رفته است و هاجر صفرزاده ملیپوش نابینایان و کمبینایان در مرحله فینال ماده ۴۰۰ متر از ساعت ۱۶:۳۰ عصر با حریفان به رقابت میپردازد.