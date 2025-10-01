در جدیدترین رنکینگ جهانی تیراندازی هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر در رده ششم و امیرمحمد نکونام در تفنگ سه وضعیت در رده بیست و چهارم ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی تیراندازی رنکینگ جهانی تیراندازان را در ابتدای ماه اکتبر اعلام کرد. بر این اساس هانیه رستمیان با دو پله صعود نسبت به ماه قبل در رده ششم تپانچه ۲۵ متر قرار گرفت.

امیرمحمد نکونام در تفنگ سه وضعیت به رده بیست و چهارم رسید و وحید گلخندان در تپانچه با ۶۵ پله صعود در رده هجدهم قرار گرفت.

در تفنگ بادی شرمینه چهل‌امیرانی ۱۹ پله و امیرمحمد نکونام ۳۸ پله صعود داشتند. در تپانچه بادی جواد فروغی ۶۷ پله و امیر جوهری خو یک پله صعود داشتند.

این رده‌بندی بعد از مسابقات جام جهانی چین به روز شده است.

رده‌بندی نمایندگان ایران در جدیدترین رنکینگ جهانی:

تفنگ ۱۰ متر زنان:

۳۳- شرمینه چهل امیرانی (۵۲)

۹۷- فاطمه امینی (۷۶)

۱۲۹- نجمه خدمتی (۱۱۳)

تفنگ ۱۰ متر مردان:

۵۱- امیرمحمد نکونام (۸۹)

۶۹- پوریا نوروزیان (۵۷)

۱۲۴- هادی غره باغی (۱۰۶)

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:

۹۲- نجمه خدمتی (۷۲)

۱۱۴- فاطمه امینی (۹۶)

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:

۲۴- امیرمحمد نکونام (-)

۹۱- پوریا نوروزیان (۷۰)

تپانچه ۱۰ متر زنان:

۱۵- هانیه رستمیان (۱۳)

۱۰۷- سامیه یاسی (-)

۱۰۹- گلنوش سبقت‌الهی (-)

تپانچه ۱۰ متر مردان:

۱۸- وحید گلخندان (۸۳)

۵۳- جواد فروغی (۱۲۰)

۵۹- امیرجوهری‌خو (۶۰)

تپانچه ۲۵ متر زنان:

۶- هانیه رستمیان (۸)

۷۷- گلنوش سبقت‌الهی (۶۸)

تراپ زنان:

۶۲- مرضیه پرورش نیا (۶۲)

تراپ مردان:

۷۳- محمد بیرانوند (۷۳)

۱۷۲- امیرحسین آقازاده (۱۷۳)

اسکیت مردان:

۱۵۳- امیرمحمد دادگر (۱۵۳)

۱۵۸- علی دوستی (۱۵۸)