باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با حضور معاون فرماندار، مسئولین ادارات و مشارکت معلمین و دانش آموزان "دبستان‌های شهید عین آبادی و دختران نخبه شهر فیروزه"، یک بهله پیغو توسط حجت الاسلام والمسلمین میرزاخان، امام جمعه شهر فیروزه درطبیعت رهاسازی شد.
پیغو با ۳۵ سانتیمتر طول بدن از راسته شاهین سانان و خانواده قرقی‌ها بوده و با شکار انواع پرندگان و پستانداران کوچک، مار، مارمولک‌ها و حشرات بزرگ نقش عمده‌ای در حفظ و تعادل زنجیره غذایی در طبیعت بر عهده دارد.
گفتنی است با فرهنگ سازی از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی، از ابتدای سال تاکنون در مجموع تعداد ۲۷ گونه مختلف جانوری آسیب دیده و زنده گیری شده به ترتیب شامل؛ ۲۱ گونه انواع پرندگان وحشی (که از این تعداد، ۱۸ گونه انواع پرندگان شکاری، ۲ گونه پرنده آبزی و یک گونه پرنده خشکی زی) همچنین تعداد ۶ گونه انواع خزندگان شامل یک لاک پشت آسیایی و ۵ حلقه مار (۲ مار سمی و ۳ مار غیرسمی) توسط دوستداران طبیعت به این اداره تحویل گردیده که پس از مدتی تیمار و رسیدگی در تیمارگاه اداره و رسیدن به بهبودی کامل، در طبیعت رهاسازی شده‌اند.
گفتنی است شهرستان فیروزه تاکنون فاقد مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست بوده و در عین حال شکار تمامی گونه‌های وحشی بدون اخذ پروانه شکار از اداره محیط زیست در همه نقاط و حتی باغات و عرصه‌های شخصی ممنوع بوده و درصورت مشاهده پیگرد قانونی دارد.
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

