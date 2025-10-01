مسابقات دستجات آزاد اسکیت رولبال و انتخابی تیم ملی بانوان روز پنج شنبه در نوشهر آغاز می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دستجات آزاد اسکیت و انتخابی تیم ملی رولبال بانوان، گرامیداشت هفته تربیت بدنی روز پنجشنبه به میزبانی هیئت اسکیت شهرستان نوشهر آغاز می‌شود.

این دوره از رقابت‌ها، با حضور هشت تیم برگزار و تیم‌های شرکت کننده در ۲ گروه چهار تیمی به رقابت می‌پردازند تا پس از پایان مرحله مقدماتی و نیمه‌نهایی تکلیف قهرمان این دوره از رقابت‌ها در روز جمعه مشخص شود.

تیم‌های شمال شرق تهران، ویوا تبریز، راگا شهرری، هیئت فردوس خراسان جنوبی، هیئت استان مازندران، هدایت قم، هیئت سیستان و بلوچستان و هیئت استان یزد تیم‌های شرکت کننده در این دوره هستند.