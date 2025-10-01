معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم جبران عقب‌ماندگی‌ها در زمینه کاربردی‌سازی فناوری‌های نوظهور، گفت: در توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی باید اصول اخلاقی، امنیت، حریم خصوصی و پرهیز از تمرکزگرایی رعایت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی با بیان اینکه شتاب کشور در حوزه فناوری‌های پیشرفته باید چندین برابر وضعیت موجود باشد، گفت: هدف ما دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در زمینه فناوری‌های نوظهور است، یعنی باید ظرف سه سال به جایگاه نخست منطقه در این حوزه دست یابیم.

وی افزود: در کاربردی‌سازی فناوری‌های نوظهور در بخش‌های مختلف از برنامه کشور عقب هستیم، بنابراین باید با جدیت بیشتری بر عملیاتی‌کردن این فناوری‌ها تمرکز کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید اطمینان پیدا کنیم که در مسیر صحیح دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه فناوری‌های نوظهور قرار داریم و به‌گونه‌ای عمل کنیم که هر ماه گزارش پیشرفت کار ارائه شود. ظرفیت‌های کشور در این زمینه بالاست؛ جوانان تحصیل‌کرده و باانگیزه‌ای داریم که باید میدان را برای آنان باز کنیم تا کشور را به سمت پیشرفت سوق دهند.

در به‌کارگیری هوش مصنوعی باید اصول اخلاقی، امنیت و حریم خصوصی رعایت شود

عارف با تأکید بر لزوم تعامل بیشتر دولت با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت توسعه و کاربردی‌سازی فناوری‌های نوظهور، گفت: باید از ظرفیت علمی همه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به‌طور کامل بهره ببریم و توان علمی کشور را برای رفع نیاز‌های مردم به کار گیریم. ملت ما قدردان است و ما باید فناوری‌های نوظهور را در خدمت رفاه مردم قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در استفاده از هوش مصنوعی لازم است اولویت‌بندی و سیاستگذاری‌ها مشخص شود و اصول اخلاقی، امنیت، حریم خصوصی و عدم تمرکزگرایی مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به «حسین افشین» معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تأکید کرد: پس از تقسیم کار ملی، برنامه‌های اجرایی هر دستگاه در حوزه توسعه و کاربردی‌سازی فناوری‌ها ظرف دو هفته به دولت ارائه شود. همچنین باید اولویت‌های ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی براساس سیاست‌های کلان کشور تعیین شود.

عارف همچنین خواستار تدوین سازوکاری مشخص برای تقاضا و ارائه داده‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌منظور بهره‌گیری در سکو‌های ملی هوش مصنوعی شد.

در این جلسه گزارشی از نسخه اولیه سکوی ملی هوش مصنوعی و همچنین دستیار هوش مصنوعی وزیر نفت ارائه شد و حاضران نظرات و پیشنهاد‌های خود را برای ارتقای کیفیت آن مطرح کردند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز در این جلسه، گفت: هدف ما از ایجاد سکوی ملی هوش مصنوعی، سرعت‌بخشی به ارائه خدمات کارآمد به مردم است تا آنان به‌طور داوطلبانه از این خدمات بهره بگیرند. این سکو علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به حفاظت از داده‌های کشور نیز کمک خواهد کرد.

وی افزود: در معاونت علمی، سکو‌ها و بازارگاه‌هایی با محوریت دانشگاه‌ها در حال آماده‌سازی است تا فناوری به سمت صنعت حرکت کند، زیرساخت‌ها اصلاح شود و زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم آید. دولت نیز ابتدا از خود آغاز کرده و در تلاش است تا دستیار هوش مصنوعی را در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی پیاده‌سازی کند تا کاربرد هوش مصنوعی در زندگی مردم ملموس شود.

به همین منظور، نسخه آزمایشی سکوی ملی هوش مصنوعی که بر اساس ماده ۳ بند «ج» سند هوش مصنوعی طراحی شده است، در جلسه ارائه شد.

