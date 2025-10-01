رقابت‌های ژیمناستیک هنری رده‌های سنی پسران کشور به میزبانی تبریز و طی ۴ روز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، رقابت‌های ژیمناستیک هنری رده‌های سنی پسران کشور به میزبانی تبریز و طی ۴ روز برگزار شد که در پایان نتایج زیر کسب شد.

رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال
زمینی
مقام اول
ابوالفضل قربان‌زاده از مازندران

مقام دوم
افشین ابراهیمی از مازندران
محمد آرین حسنلو از تهران

مقام سوم
مهران یزدانی از آذربایجان غربی علی اصغر برزگر سلمانی از قزوین پرهام علیزاده از تهران

خرک حلقه
مقام اول
امیر مهدی چراغی از تهران
مقام دوم
آران فتحی از کردستان

مقام سوم
ابوالفضل قربان‌زاده از مازندران
ایمان رحیمی از فارس

دار حلقه
مقام اول
امیر مهدی چراغی از تهران

مقام دوم
پرهام علیزاده از تهران

مقام سوم
رهام کمال تبار از مازندران
مهیار رفیعی از البرز

پرش خرک
مقام اول
پویان مدانلو از مازندران

مقام دوم
ایلیا کامرانی از اردبیل

مقام سوم
محمد براتی از خراسان شمالی
علی اصغر برزگر سلمانی از قزوین
یوسف باقرزاده از خراسان رضوی

پارالل
مقام اول
مهیار رفیعی از البرز

مقام دوم
آرون فتحی از کردستان

مقام سوم
افشین ابراهیمی از مازندران
محمد براتی از خراسان شمالی

بارفیکس
مقام اول
پویا مدانلو از مازندران

مقام دوم
محمد آرین حسنلو از تهران
رادین محمدی از تهران
مقام سوم
رهام کمال تبار از مازندران

قهرمان قهرمانان
مقام اول
پویان مداللو از مازندران

مقام دوم
امیر مهدی چراغی از تهران

مقام سوم
آران فتحی از کردستان
ابوالفضل قربان‌زاده از مازندران

تیمی
مقام اول مازندران و تهران
مقام دوم کردستان
مقام سوم قزوین و آذربایجان شرقی

