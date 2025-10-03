باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا مرتضوی عضو انجمن صنفی آردسازان گفت: با توجه به هدررفت یارانه حوزه آرد و نان، مسئولان دولتی با بخش خصوصی مبنی بر پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی و آزادشدن زنجیره آرد و گندم موافق هستند، اما در خصوص اجرا ملاحظاتی دارند.

به گفته وی، در حال حاضر آرد یک چهلم قیمت واقعی در اختیار واحدهای خبازی قرار می گیرد، درحالیکه با آزادسازی زنجیره، آرد با نرخ واقعی در اختیار نانوایان قرار می گیرد که براین اساس دیگر نیازی به خرید تضمینی گندن توسط دولت نیست و کشاورزان در بازار آزاد می تواند محصول تولیدی را برمبنای تقاضا عرضه کند.

مرتضوی با بیان اینکه کنترل قیمت به روش دستوری و در قالب نظام مصنوعی راهکار تنظیم بازار نیست، افزود: با یکسان سازی زنجیره ارد و گندم و ارتقای کیفیت شاهد کاهش ضایعات و دورریز خواهیم بود. در شرایط کنونی برآورد می شود که ۱۰ تا ۱۵ درصد نان از مزرعه تا سفره هدر می رود، درحالیکه با یکسان سازی قیمت آرد و گندم و مصرف مناسب سم و بذر این میزان کاهش می یابد.

عضو انجمن صنفی آردسازان ادامه داد: بنابر آمار امسال دولت ۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتن گندم خریداری کرده است، درحالیکه برای تامین نیلز کشور باید ۴ تا ۴.۵ میلیون تن و ذخایر احتیاطی ۳ تا ۵ میلیون تن گندم وارد شود. هرچند در صورت آمار درست ۲ میلیون هکتار سطح زیرکشت گندم آبی و ۴ میلیون هکتار گندم دیم‌ نباید نیازی به واردات داشته باشیم.

وی با اشاره به کیفیت گندم تولیدی گفت: در سال های گرم و خشک، گلوتن گندم تولیدی از لحاظ پروتئین و گلوتن مناسب نانوایی ها نیست، درحالیکه با مبارزه مناسب با آفات و بیماری و اصلاح روش های آبیاری کیفیت افزایش می‌یابد.