گذرگاه مرزی «انگور اده» در مرز افغانستان و پاکستان پس از دو سال تعطیلی با حضور مقامات پاکستانی به طور رسمی بازگشایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- گذرگاه مرزی «انگور اده» پس از دو سال تعطیلی، با حضور مقام‌های پاکستانی رسماً بازگشایی شد.

این گذرگاه در مرز افغانستان و پاکستان به‌طور رسمی فعالیت خود را از سر گرفت و همزمان، پایانه مرتبط با سازمان ملی لجستیک نیز افتتاح شد.

مقام‌های محلی اعلام کردند از سرگیری فعالیت‌های انگور اده می‌تواند فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای برای ساکنان مناطق مرزی فراهم کند و مشکلات ترانزیتی بازرگانان را کاهش دهد.

منابع محلی پاکستان همچنین اظهار داشته‌اند که با فعال شدن دوباره این گذرگاه، انتظار می‌رود حجم مبادلات تجاری میان افغانستان و پاکستان طی هفته‌های آینده افزایش یابد.

 مقام‌ها ابراز امیدواری کرده‌اند که گشایش دوباره این گذرگاه مرزی به تقویت همکاری‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و تسهیل ارتباطات میان دو کشور کمک کند.

گذرگاه مرزی «انگور اده» که در مرز جنوبی افغانستان و ایالت خیبرپختونخوا پاکستان قرار دارد، یکی از مسیرهای مهم تبادل کالا و تردد محلی میان دو کشور به شمار می‌رود.

 این گذرگاه در دو سال گذشته به‌دلیل تنش‌های مرزی، اختلافات گمرکی و نگرانی‌های امنیتی از سوی پاکستان مسدود شده بود. در این مدت، بسته ماندن انگور اده مشکلات زیادی برای تاجران محلی، رانندگان و ساکنان ولایت پکتیکا و مناطق قبایلی پاکستان ایجاد کرد و تجارت دوجانبه از طریق مسیرهای جایگزین با هزینه‌های بیشتر ادامه یافت.

روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان طی دو سال اخیر دچار نوسانات قابل‌توجه بوده است. محدودیت‌های گمرکی، اختلافات سیاسی، و مسدود شدن دوره‌ای گذرگاه‌های مهمی مانند تورخم، چمن و اسپین‌بولدک، بارها جریان تجارت را مختل کرده است. با این حال، حجم رسمی تجارت میان دو کشور هنوز حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود و اسلام‌آباد تلاش دارد تا این رقم را با استفاده از مسیرهای رسمی افزایش دهد.

برچسب ها: تجارت افغانستان و پاکستان ، انگور اده ، مرز افغانستان و پاکستان
خبرهای مرتبط
بسته شدن گذرگاه مرزی غلام‌خان
بازگشایی مرز انگور اده
بازگشایی گذرگاه خرلاچی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
مدودف مجددا ترامپ را مسخره کرد
صدور حکم غیابی اعدام برای رئیس جمهور سابق کنگو
فروپاشی زیر فشار عدالت: اقتصاد صهیونیستی در تله انزوای جهانی
سه‌گانه هسته‌ای آمریکا در آستانه فروپاشی
انفجار در آلمان؛ حضور گسترده پلیس و آتش‌نشانی در محل
بحران آمریکا: دولت ترامپ رسما فلج شد
قطع اینترنت در افغانستان؛ درهای مرز دوغارون به روی صادرات بسته شد
نزدیک شدن کشتی‌های ناشناس به ناوگان صمود
زنان و کودکان زلزله‌زده افغانستان در معرض تهدید زمستان سخت هستند
آخرین اخبار
و اینک ماموریت جدید ترکیه
نه بزرگ مادورو به آمریکا: آمریکای لاتین «حیاط خلوت» نیست
نزدیک شدن کشتی‌های ناشناس به ناوگان صمود
انفجار در آلمان؛ حضور گسترده پلیس و آتش‌نشانی در محل
کاهش نظامیان آمریکا در بغداد و تمرکز بر اربیل
زنان و کودکان زلزله‌زده افغانستان در معرض تهدید زمستان سخت هستند
کابل در آستانه بحران آب؛ ذخایر زیرزمینی کابل تا ۲۰۳۰ تمام می شود
قطع اینترنت در افغانستان؛ درهای مرز دوغارون به روی صادرات بسته شد
مدودف مجددا ترامپ را مسخره کرد
بحران آمریکا: دولت ترامپ رسما فلج شد
فروپاشی زیر فشار عدالت: اقتصاد صهیونیستی در تله انزوای جهانی
سه‌گانه هسته‌ای آمریکا در آستانه فروپاشی
صدور حکم غیابی اعدام برای رئیس جمهور سابق کنگو
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
زلزله شدید ۶ ریشتری اندونزی را لرزاند
قطر: مواردی در طرح ترامپ نیاز به شفاف‌سازی و مذاکره دارد
اوپک گزارش‌ها در مورد افزایش تولید نفت را رد کرد
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
عربستان آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در غزه اعلام کرد
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
جمهوری چک ورود دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند
۲ زخمی در پی عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
جسد سفیر آفریقای جنوبی در پاریس پیدا شد