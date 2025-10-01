گذرگاه مرزی «انگور اده» در مرز افغانستان و پاکستان پس از دو سال تعطیلی با حضور مقامات پاکستانی به طور رسمی بازگشایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- گذرگاه مرزی «انگور اده» پس از دو سال تعطیلی، با حضور مقامهای پاکستانی رسماً بازگشایی شد.
این گذرگاه در مرز افغانستان و پاکستان بهطور رسمی فعالیت خود را از سر گرفت و همزمان، پایانه مرتبط با سازمان ملی لجستیک نیز افتتاح شد.
مقامهای محلی اعلام کردند از سرگیری فعالیتهای انگور اده میتواند فرصتهای اقتصادی تازهای برای ساکنان مناطق مرزی فراهم کند و مشکلات ترانزیتی بازرگانان را کاهش دهد.
منابع محلی پاکستان همچنین اظهار داشتهاند که با فعال شدن دوباره این گذرگاه، انتظار میرود حجم مبادلات تجاری میان افغانستان و پاکستان طی هفتههای آینده افزایش یابد.
مقامها ابراز امیدواری کردهاند که گشایش دوباره این گذرگاه مرزی به تقویت همکاریهای اقتصادی، ایجاد اشتغال و تسهیل ارتباطات میان دو کشور کمک کند.
گذرگاه مرزی «انگور اده» که در مرز جنوبی افغانستان و ایالت خیبرپختونخوا پاکستان قرار دارد، یکی از مسیرهای مهم تبادل کالا و تردد محلی میان دو کشور به شمار میرود.
این گذرگاه در دو سال گذشته بهدلیل تنشهای مرزی، اختلافات گمرکی و نگرانیهای امنیتی از سوی پاکستان مسدود شده بود. در این مدت، بسته ماندن انگور اده مشکلات زیادی برای تاجران محلی، رانندگان و ساکنان ولایت پکتیکا و مناطق قبایلی پاکستان ایجاد کرد و تجارت دوجانبه از طریق مسیرهای جایگزین با هزینههای بیشتر ادامه یافت.
روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان طی دو سال اخیر دچار نوسانات قابلتوجه بوده است. محدودیتهای گمرکی، اختلافات سیاسی، و مسدود شدن دورهای گذرگاههای مهمی مانند تورخم، چمن و اسپینبولدک، بارها جریان تجارت را مختل کرده است. با این حال، حجم رسمی تجارت میان دو کشور هنوز حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در سال برآورد میشود و اسلامآباد تلاش دارد تا این رقم را با استفاده از مسیرهای رسمی افزایش دهد.