باشگاه خبرنگاران جوان - کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکنان مرد و زن فوتبال قاره کهن را در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد. با آنکه پیش‌بینی می‌شد نام سردار آزمون در فهرست سه بازیکن نهایی قرار گیرد ولی این اتفاق رخ نداد.

به نقل از امارات اسپورت، طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا اکرم عفیف از قطر، سالم الدوساری از عربستان و عریف ایمن از مالزی سه نامزد کسب عنوان مرد سال فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۵ هستند. برای کسب جایزه بهترین فوتبالیست زن آسیا در سال جاری نیز هولی مکنمارا از استرالیا، وانگ شوانگ از چین و وهانا تاکاهاشی از ژاپن نامزد شده‌اند.

مراسم اعطای جوایز ۱۶ اکتبر در ریاض عربستان برگزار می‌شود.