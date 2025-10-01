باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سرویس پخش ویدیوی روسی Rutube اعلام کرد که اپلیکیشن آن برای تلویزیون‌های اندروید به فروشگاه گوگل پلی بازگشته است.

در بیانیه‌ای از سوی سرویس مطبوعاتی این سرویس آمده است: «دارندگان تلویزیون اندروید می‌توانند اپلیکیشن رسمی Rutube را از طریق فروشگاه گوگل پلی دانلود کنند. آخرین نسخه این اپلیکیشن، با تمام قابلیت‌هایش، اکنون برای دانلود در دسترس است.»

در این بیانیه آمده است که اپلیکیشن Rutube برای تلویزیون‌ها را می‌توان از طریق RuStore رسمی در هر تلویزیون هوشمندی نیز دانلود کرد و تعداد بازدید‌های این اپلیکیشن بین ژانویه تا آگوست امسال به بیش از ۳۳ میلیارد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۲ برابر افزایش داشته است.

اپلیکیشن Rutube پاییز گذشته از فروشگاه گوگل پلی، از جمله اپ استور تلویزیون‌های هوشمند، حذف شد. در اکتبر سال گذشته، سازندگان این اپلیکیشن اعلام کردند که این اپلیکیشن فقط برای کاربران گوگل پلی استور در ایالات متحده در دسترس است. آگوست گذشته، این اپلیکیشن برای دانلود در فروشگاه گوگل پلی برای دارندگان گوشی‌های هوشمند اندروید در دسترس قرار گرفت و اکنون برای دستگاه‌های اندروید تی‌وی نیز در دسترس است.

روتیوب یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های تماشای ویدیو در جهان و رقیب اصلی یوتیوب است. این پلتفرم علاوه بر فیلم و سریال، محتوای متنوعی از جمله ویدیو‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف را ارائه می‌دهد.

منبع: نووستی