باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - به بهانه بازپخش فصل چهارم «بچه مهندس» از شبکه «آیفیلم» و درخواست بینندگان از تیم سازنده برای ادامه فصل سریال با حضور روزبه حصاری، بازیگر فصل سوم نقشِ جواد جوادی، سعید سعدی تهیهکننده این مجموعه، ساخت فصل پنجم «بچه مهندس» را منوط به تصمیم و تمایل سازمان صداوسیما دانست و تاکید کرد: بعید میدانم ساخت فصل جدید آن امکانپذیر باشد.
تهیهکننده «بچه مهندس» بیان کرد: سازمان صداوسیما به دنبال آن بود تا فصل جدید آن ساخته بشود. اما هنوز به نتیجه قطعی برای ادامهدار بودن آن نرسیدهاند. اگر قرار است فصل جدید ساخته بشود با چه محوری بناست ادامه پیدا کند؟ بالاخره اکنون پنج سال از آخرین فصل آن میگذرد. ابتدا باید سازمان به نتیجه برسد، بعد اقدامی صورت بگیرد.
سعدی در پاسخ به این سوال که اگر سازمان صداوسیما تصمیم به ساخت فصل پنجم سریال «بچه مهندس» بگیرد، تمایل برای ساخت آن از سوی گروه سازنده وجود دارد؟ گفت: باید ببینیم ادامهدار بودن آن امکانپذیر است یا خیر. بعید میدانم ساخت فصل جدید آن امکانپذیر باشد. باید ببینیم دوستان در نگارش آن به ایدهای میرسند.
این در حالی است که با وجود گذشت چهار سال از پایان این سریال همچنان گمانهزنیهایی در فضای مجازی برای ساخت فصل جدید آن مطرح است و حتی کارزاری تشکیل شده که امضاکنندگان آن به حضور روزبه حصاری در فصل پنجم آن تاکید کردند.
سریال «بچه مهندس» درامی اجتماعی بود، که داستان آن از دهه ۶۰ آغاز میشد و تا دهه ۹۰ ادامه پیدا میکرد. داستان این سریال در سه فاز کودکی، نوجوانی و جوانی شخصیت اصلی قصه یعنی جواد جوادی را به تصویر میکشید، که در هر قسمت اتفاقات مختلفی برایش رخ میداد.