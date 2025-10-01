باشگاه خبرنگاران جوان - «ماهی در قلاب»، ساخته مشترک ایران و تاجیکستان، در کنار ۱۲ فیلم دیگر در بخش «پانوراما»‌ی سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم اشلینگل که در شهر کمینتز آلمان برگزار می‌شود و از جمله جشنواره‌های معتبر فیلم‌های کودک و نوجوان به شمار می‌رود، نخستین نمایش جهانی‌اش را تجربه کرد.

عبدالله عبدالرحیم‌زاده، ایفاگر نقش «دلیر» در این اثر، به‌همراه محی‌الدین مظفر، کارگردان «ماهی در قلاب»، در اولین نمایش جهانی فیلم در جشنواره اشلینگل حضور داشت.

این فیلم که با مشارکت شبکه آی‌فیلم و سرمایه‌گذاران ایرانی (شرکت شتاب‌دهنده سیکاپ) و تاجیکستانی (داوفیلم و تاجیک‌فیلم) تولید شده، علاوه‌بر جشنواره اشلینگل که از ۲۷ سپتامبر تا ۴ اکتبر (پنجم تا دوازدهم مهر) ادامه دارد، این روز‌ها در بخش مسابقه بین‌الملل سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نیز حضور دارد و قرار است روز دوشنبه ۱۴ مهر در سانس ساعت ۱۰:۳۰ پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان به نمایش دربیاید.