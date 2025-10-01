باشگاه خبرنگاران جوان- عسکر پور- سید حجت الله موسوی قوام در گفت‌و‌گو باخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۷ مددجوی جرائم غیر عمد از زندان‌های استان کرمان آزاد شده‌اند، گفت: این تعداد زندانی جرایم غیر عمد با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ۴۰۰ میلیون تومان از زندان‌های استان کرمان آزاد شده‌اند.

وی افزود: این تعداد زندانی با کمک۷۵ درصدی مردمی و خیّران استان، ستاد دیه کشور، ستاد دیه استان و تسهیلات بانک‌ها از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان اظهار کرد: در نوع جرم محکومان مالی با ۱۵۴ نفر بالاترین جرائم زندانیان، جرائم غیر عمد هستند و بعد از آن محکومان مهریه با ۱۴۹ نفر، نفقه با ۱۳ نفر و ۴ نفر محکوم دیه در حوادث رانندگی و شبه تصادفات هستند.

موسوی قوام بیان داشت: بیشترین آمار موجودی زندانیان غیر عمد در زندان کرمان با ۱۳۵ نفر و کمترین در زندان شهربابک با ۵ نفر زندانی هستند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر ۳۲۰ زندانی جرایم غیر عمد در زندان‌های استان به سر می‌برند، گفت: برای آزادی این تعداد زندانی اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیاردتومان نیاز است تا به آغوش گرم خانواده باز گردند.

وی گفت:از ابتدای امسال ۱۸۰ نفر زندانی جرائم غیر عمد و ۷ نفر ورودی سال ۱۴۰۲ و۶۳نفرورودی ۱۴۰۳ که آمار امسال بسیار نگران کننده است و باید فرهنگسازی شود.



گفتنی است: برای اولین بار امسال ستاد دیه استان کرمان میزبان گردهمایی مدیران ستاد دیه کشور است.





