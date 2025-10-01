شهروندخبرنگار ما به مناسبت روز سالمند تصاویری از بازدید کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی شهرستان بابل استان مازندران از مرکز سالمندان باب الحوائج را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالمندان در جامعه از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. چرا که آنها تجربیات و دانش خود را به نسل جدید انتقال می‌دهند. به همین منظور هر ساله نهم مهر ماه، «روز سالمند» را گرامی می‌دارند تا اهمیت احترام، حمایت و توجه به نسل طلایی جامعه را یادآوری کنند. به همین مناسبت برای تجلیل و احترام این نسل فرهیخته و گرانقدر جامعه کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی شهرستان بابل استان مازندران با حضور در مرکز سالمندان باب الحوائج این شهرستان از سالمندان این مرکز ملاقات کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

