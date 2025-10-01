باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر-حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل در جلسه شورای هماهنگی حوزه علمیه و آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با محوریت اشاعه فرهنگ نماز و قرآن در مدارس استان خطاب به مسئولان حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش گفت: موظف هستید بهترین استادان را برای حضور در مدارس استان انتخاب کنید تا در کلاس های درس دانش آموزان عزیز حاضر شوند.

وی با تاکید اینکه توجه به تعلیم و تربیت دانش آموزان از اولویت‌های همگانی است گفت: هر قدر در این زمینه تلاش شود ارزشمند است چرا که دانش آموزان ما در ساخت، بالندگی و آینده کشور نقش بسزایی خواهند داشت.

امام جمعه تبریز همچنین بر ضرورت حضور طلاب و روحانیون در بخش کودکستان نیز تاکید کرد و گفت: استادان حوزوی که در مدارس تدریس می‌کنند باید به روز بوده و دارای علم روز باشند و بر اساس شاخص‌ها باید از کسانی که به نحو احسن تلاش می‌کنند قدردانی کرد.

صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: بیش از ۴ هزار نفر از همکاران آموزش و پرورش استان در دوره‌های توانمندسازی با همکاری استادان برجسته حوزه حضور خواهند داشت و نیز در مناطقی که مساجد در کنار مدارس قرار دارند کار‌های فرهنگی و هنری و اقامه نماز جماعت مدارس در مساجد همجوار برگزار شود.