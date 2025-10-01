باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه‌کشی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) صبح امروز در سالن جلسات فدراسیون کشتی برگزار شد و تیم‌ها در دو گروه ۳ تیمی قرار گرفتند.

در گروه دوم مسابقات لیگ کشتی آزاد ایران گروه تیم‌های بانک شهر، دانشگاه آزاد اسلامی بابل و استقلال جویبار حضور دارند.

حضور تیم استقلال در لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور جذابیت لیگ را دوچندان کرده است. هدایت این تیم بر عهده کمیل قاسمی دارنده نشان طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن است.

در این گروه تیم کشتی بانک شهر با هدایت رضا یزدانی دارنده ۲ مدال طلای جهان حضور دارد. هم‌گروهی استقلال با تیم بانک شهر می‌تواند یک شبه دربی در کشتی ایران باشد، زیرا بانک شهر یکی از اصلی‌ترین مالکان باشگاه پرسپولیس به شمار می‌رود.

تقابل تیم کشتی استقلال با بانک شهر در مرحله گروهی لیگ برتر کشتی آزاد می‌تواند زمان مناسبی برای کری‌خوانی‌های متفاوت هواداران ۲ تیم باشد. کری‌هایی که از ۶۰ سال پیش در فوتبال ایران رواج پیدا کرده و هر روز به شکل جدیدی ظهور و بروز پیدا می‌کند.