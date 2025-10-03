یک روانشناس، روز سالمندان را فرصتی ارزشمند برای توجه ویژه به نیازهای جسمی و روانی نسل طلایی جامعه می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- آزیتا محقق روانشناس در گفت‌وگوبا خبرنگارباشگاه خبرنگاران جوان گفت: روز سالمندان فرصتی طلایی برای تأمل در جایگاه و اهمیت سالمندان در جامعه است.

 وی افزود: سالمندان نه تنها ذخیره‌ای از تجربه‌ها و خاطرات هستند، بلکه نقش کلیدی در انتقال فرهنگ و تربیت نسل‌های آینده دارند. با این حال، این روانشناس تأکید می‌کند که واقعیت امروز بسیاری از سالمندان همراه با مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی است که نیازمند توجه ویژه است.

این روانشناس به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سالمندی یعنی انزوای اجتماعی اشاره می‌کند. با گذر زمان، ارتباطات اجتماعی سالمندان کاهش یافته و بسیاری از آنها به دلایل مختلف حتی به صورت ناخواسته از خانواده و دوستان فاصله می‌گیرند. این انزوای اجتماعی می‌تواند سلامت روان سالمندان را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افسردگی و کاهش توان شناختی شود.

 به گفته این روانشناس، تقویت ارتباطات اجتماعی سالمندان باید در اولویت قرار گیرد.

محقق روانشناس مشکلات جسمانی سالمندان را نیز مهم می‌داند و توضیح داد: بیماری‌های مزمن مانند فشار خون بالا، دیابت، مشکلات قلبی و آرتروز، زندگی سالمندان را با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو کرده است. این بیماری‌ها نیازمند مراقبت پزشکی مستمر هستند تا سلامت سالمندان حفظ شود. همچنین کاهش استقلال جسمانی باعث وابستگی به دیگران می‌شود و این موضوع می‌تواند حس بی‌ارزشی و کاهش اعتماد به نفس را در سالمندان تشدید کند.

این روانشناس، مسائل مالی سالمندان را از دغدغه‌های اصلی آنها می‌داند. بازنشستگی و کاهش درآمد، فشار اقتصادی را افزایش داده و توان پرداخت هزینه‌های درمانی بسیاری از سالمندان را کاهش می‌دهد. این موضوع سلامت روان و جسم آنها را نیز تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

دکتر محقق روانشناس بر اهمیت حمایت روان‌شناختی سالمندان تأکید دارد و گفت: فعالیت‌های ذهنی مانند مطالعه، حل جدول و بازی‌های فکری نقش مهمی در جلوگیری از افت شناختی دارد. همچنین جلسات مشاوره فردی و گروهی می‌تواند به بهبود وضعیت روانی سالمندان کمک کند.

این روانشناس بر ضرورت تقویت ارتباطات اجتماعی سالمندان تاکید می‌کند و معتقد است برنامه‌هایی مانند باشگاه‌های سالمندان، کلاس‌های آموزشی و استفاده از فناوری‌های نوین برای تماس تصویری و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به کاهش تنهایی سالمندان کمک کند. به گفته این روانشناس، آموزش خانواده‌ها برای حفظ تعامل مثبت با سالمندان بسیار مهم است و باعث بهبود سلامت روان آنها می‌شود.

این روانشناس در بخش دیگری به اهمیت حمایت اقتصادی سالمندان اشاره دارد. او تأکید می‌کند که دولت و نهاد‌های اجتماعی باید طرح‌های حمایتی موثری برای کمک به هزینه‌های درمان و معیشت سالمندان ارائه دهند تا کیفیت زندگی آنها ارتقاء یابد.

دکتر محقق روانشناس در پایان یادآور می‌شود که توجه به سالمندان تنها یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و علمی است که سلامت کلی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. روز سالمندان فرصتی است تا جامعه به نسل طلایی خود احترام گذاشته و برای بهبود شرایط زندگی آنها تلاش کند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
بحران سالمندی
فقر سالمندی
نبودن سازمان حمایتی سالمندان
خودکشی سالمندان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
بنظرسکونت سالمندان در شهرهایی که درسال 150روزآلودگی هواداردمناسب نیست ساخت شهرک‌های سالمندی باامکانات پزشک خانواده بایست موردتوجه قرارگیرددولت باواگذاری زمین می‌تواند مشوق این کارشودتاشهرهای بزرگ علاوه برکاهش جمعیت بیشتربه مرکزتجاری واداری مبدل شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
واقعا سالمندان با این گرانی دارو و درمان و کلا تورم سرسام آوار جامعه زندگی خیلی سختی را دارند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
راست میگیت یکی ۱۰ سکه تمام بهار به هر ایرانی بدیت تا سالمندان خوشحال شوند لطفا سریع ترتیب اثر شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
باید قانونی تصویب بشه برای افراد تنها و پولدار سالمند که حاضرند اموالشان را وقف کنند یک پرستار تمام وقت برایشان در نظر بگیرن در ازای دادن میلیاردها پول به مرکز خیریه در آخر عمر راحت و بدون دغدغه زندگی کنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
نسل ۸ سال جنگ خونین
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
همه پله ها باید ۵ سانتی بشه
۱
۲
پاسخ دادن
