آزیتا محقق روانشناس در گفتوگوبا خبرنگارباشگاه خبرنگاران جوان گفت: روز سالمندان فرصتی طلایی برای تأمل در جایگاه و اهمیت سالمندان در جامعه است.
وی افزود: سالمندان نه تنها ذخیرهای از تجربهها و خاطرات هستند، بلکه نقش کلیدی در انتقال فرهنگ و تربیت نسلهای آینده دارند. با این حال، این روانشناس تأکید میکند که واقعیت امروز بسیاری از سالمندان همراه با مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی است که نیازمند توجه ویژه است.
این روانشناس به یکی از بزرگترین چالشهای سالمندی یعنی انزوای اجتماعی اشاره میکند. با گذر زمان، ارتباطات اجتماعی سالمندان کاهش یافته و بسیاری از آنها به دلایل مختلف حتی به صورت ناخواسته از خانواده و دوستان فاصله میگیرند. این انزوای اجتماعی میتواند سلامت روان سالمندان را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افسردگی و کاهش توان شناختی شود.
به گفته این روانشناس، تقویت ارتباطات اجتماعی سالمندان باید در اولویت قرار گیرد.
محقق روانشناس مشکلات جسمانی سالمندان را نیز مهم میداند و توضیح داد: بیماریهای مزمن مانند فشار خون بالا، دیابت، مشکلات قلبی و آرتروز، زندگی سالمندان را با چالشهای زیادی روبهرو کرده است. این بیماریها نیازمند مراقبت پزشکی مستمر هستند تا سلامت سالمندان حفظ شود. همچنین کاهش استقلال جسمانی باعث وابستگی به دیگران میشود و این موضوع میتواند حس بیارزشی و کاهش اعتماد به نفس را در سالمندان تشدید کند.
این روانشناس، مسائل مالی سالمندان را از دغدغههای اصلی آنها میداند. بازنشستگی و کاهش درآمد، فشار اقتصادی را افزایش داده و توان پرداخت هزینههای درمانی بسیاری از سالمندان را کاهش میدهد. این موضوع سلامت روان و جسم آنها را نیز تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
دکتر محقق روانشناس بر اهمیت حمایت روانشناختی سالمندان تأکید دارد و گفت: فعالیتهای ذهنی مانند مطالعه، حل جدول و بازیهای فکری نقش مهمی در جلوگیری از افت شناختی دارد. همچنین جلسات مشاوره فردی و گروهی میتواند به بهبود وضعیت روانی سالمندان کمک کند.
این روانشناس بر ضرورت تقویت ارتباطات اجتماعی سالمندان تاکید میکند و معتقد است برنامههایی مانند باشگاههای سالمندان، کلاسهای آموزشی و استفاده از فناوریهای نوین برای تماس تصویری و شبکههای اجتماعی میتواند به کاهش تنهایی سالمندان کمک کند. به گفته این روانشناس، آموزش خانوادهها برای حفظ تعامل مثبت با سالمندان بسیار مهم است و باعث بهبود سلامت روان آنها میشود.
این روانشناس در بخش دیگری به اهمیت حمایت اقتصادی سالمندان اشاره دارد. او تأکید میکند که دولت و نهادهای اجتماعی باید طرحهای حمایتی موثری برای کمک به هزینههای درمان و معیشت سالمندان ارائه دهند تا کیفیت زندگی آنها ارتقاء یابد.
دکتر محقق روانشناس در پایان یادآور میشود که توجه به سالمندان تنها یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و علمی است که سلامت کلی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. روز سالمندان فرصتی است تا جامعه به نسل طلایی خود احترام گذاشته و برای بهبود شرایط زندگی آنها تلاش کند.