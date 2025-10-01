رئیس کل دادگستری هرمزگان از راه اندازی ۶ شعبه دادگاه خانواده در مناطق مختلف این استان در نتیجه اجرای دستور معاون اول قوه قضاییه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با توجه به دستورات معاون اول قوه قضاییه برای تسریع در فرآیند اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده در حوزه های قضایی کشور، دادگستری استان هرمزگان در این خصوص، برنامه ریزی، اقدامات و تدابیر ویژه ای را با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تشکیل و راه اندازی دادگاه‌های خانواده در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ و اجرا نموده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه پیش از این شعب دادگاه عمومی حقوقی استان به امور و دعاوی خانوادگی نیز رسیدگی می‌کردند، تصریح کرد: با توجه به ماده یک قانون حمایت از خانواده که بر اساس آن، قوه قضاییه موظف شده است ظرف مدت ۳ سال نسبت به تشکیل دادگاه‌های خانواده اقدام نماید، به سرعت شعب اختصاصی دادگاه خانواده در شهرهای بندرعباس و میناب راه اندازی شده است.

وی افزود: بر این اساس با توجه به جمعیت استان و تعداد شعب مورد نیاز، پس از تشکیل و راه اندازی پنجمین شعبه تخصصی دادگاه خانواده در بندرعباس، امروز ششمین شعبه دادگاه خانواده نیز در شهرستان میناب افتتاح و راه اندازی شد.

قهرمانی خاطرنشان کرد: افتتاح شعبه دادگاه خانواده در شهرستان میناب با هدف جلوگیری از نیاز به مراجعه مردم این شهرستان در دعاوی خانوادگی به بندرعباس و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم شرق استان صورت گرفته است.

وی یادآور شد: با توجه به دستور معاون اول قوه قضاییه، شعب دادگاه خانواده در تمامی حوزه هایی قضایی که در استان هرمزگان از شرایط قانونی لازم برخوردار بوده اند تشکیل شده است و بر این اساس زنجیره افتتاح و راه اندازی شعب دادگاه خانواده در استان تکمیل شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: بر اساس مفاد مندرج در ماده ۲ قانون حمایت خانواده و تبصره آن، ضمن صدور ابلاغ قضایی برای رؤسا و دادرسان علی البدل محاکم خانواده، مشاورین قضایی نیز در هر ۶ شعبه دادگاه خانواده استان هرمزگان حضور دارند.

این مقام قضایی اظهار داشت: طبق قانون، قضات مشاور در این دادگاه ها پس از جلسه رسیدگی، سه روز فرصت دارند نظر كارشناسی خود را به صورت مكتوب و مستدل به دادگاه ارائه كنند.

وی ادامه داد: قاضی صادر كننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره كند و چنانچه با نظر وی مخالف است نیز دلیل آن را در رأی خود بیان نماید.

رئیس كل دادگستری هرمزگان گفت: تشكیل دادگاه های تخصصی خانواده در حوزه های قضایی به قضات این امكان را می دهد تا برای رسیدگی به پرونده های خانوادگی و سوق دادن آن به سمت سازش طرفین، بیشتر وقت بگذارند.

شایان ذکر است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه نهم شهریورماه امسال در جریان برگزاری ششمین جلسه راهبری بررسی قانون حمایت از خانواده بر لزوم تکمیل فرآیند تشکیل شعب تخصصی محاکم خانواده در سراسر کشور با حضور مشاورین قضایی تأکید کرده بود.

منبع :دادگستری هرمزگان