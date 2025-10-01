پویش «مهر ایران» با نگارش نامه به فرزندان دانش‌آموز شهدای جنگ ۱۲ روزه پنجشنبه ۱۰ مهر در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، پویش «مهر ایران» به همت مدیریت امور کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۶ در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود. 

در این برنامه که به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود، جمعی از هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون، ورزشکاران، نویسندگان، شاعران، معلمان و فعالان فرهنگی و اجتماعی، نامه‌هایی را خطاب به فرزندان دانش‌آموز شهدای جنگ ۱۲ روزه می‌نویسند. 

بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۵۰۰ شهید در تهران داشتیم که بالغ بر ۱۰۰ تن از این شهدا فرزند دانش‌آموز داشته‌اند. چهره‌های حاضر در فاز نخست پویش «مهر ایران» در کنار یکدیگر نامه می‌نویسند و مردم نیز به آنها می‌پیوندند.

در فاز بعدی پویش، مردم و هنرمندان دیگر نیز به پویش ملحق شده و نامه‌ها و دل‌نوشته‌های خود را از طریق پرتال سازمان به نشانی farhangsara.ir می‌فرستند و در نهایت این نامه‌ها به کودکان و نوجوانان تقدیم می‌شود. همچنین آثار برگزیده پویش در قالب یک کتاب منتشر می‌شود.

برای شرکت در این برنامه می‌توانید به نشانی میدان ونک، بزرگراه حقانی مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه مدرس، خروجی کتابخانه ملی، مجموعه باغ کتاب تهران مراجعه کنید.

