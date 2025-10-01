باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های مسلح پاکستان امروز چهارشنبه موفقیت‌آمیز بودن آزمایش شلیک یک موشک کروز سطح به سطح مدل «فاتح-۴» با برد ۷۵۰ کیلومتر را اعلام کردند.

به گزارش روزنامه پاکستانی «داون»، ارتش پاکستان اعلام کرد که این موشک که با موفقیت پرتاب شد، از فناوری‌های پیشرفته در حوزه الکترونیک پروازی و ناوبری برخوردار است.

این روزنامه اشاره کرد که موشک مذکور توانایی پرواز در ارتفاع پایین و هم‌راستا با پستی و بلندی‌های زمین را دارد تا از سامانه‌های ردیابی و کشف فرار کند؛ قابلیتی که به آن یک مزیت استراتژیک بسیار مهم در صحنه عملیات می‌بخشد.

همچنین، به گفته این روزنامه، موشک پاکستانی «فاتح-۴» از دقت بالایی در اصابت به هدف‌ها برخوردار است، که این امر توانایی‌های بازدارندگی ارتش پاکستان را در مواجهه با چالش‌های منطقه‌ای، به‌ویژه رقابت نظامی با هند، تقویت می‌کند.

روزنامه «داون» اعلام کرد که آزمایش موشک «فاتح-۴» در چارچوب برنامه توسعه تسلیحات موشکی صورت می‌گیرد که اسلام‌آباد سال‌هاست آن را با هدف تقویت سامانه دفاع ملی و مدرن‌سازی زرادخانه نظامی خود متناسب با تحولات امنیتی منطقه و با اتکا به توانایی‌های کامل تولید داخلی، اجرا می‌کند.

