دادستان مرکز فارس، در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز، امنیت سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های اصلی مجموعه قضایی، دادستانی و مدیریت منطقه ویژه دانست و بر به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران میرحاجی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به اهمیت ایجاد بستر‌های مطمئن برای حضور فعالان اقتصادی، اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری از اولویت‌های اصلی مجموعه قضایی، دادستانی مرکز استان و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی است و تلاش شده تا تمامی ظرفیت‌های قانونی در حمایت از سرمایه‌گذاران به کار گرفته شود.

او افزود: آینده صنعتی فارس با همت جوانان این خطه و همراهی بخش خصوصی روشن است و با تحقق برنامه‌ها، بسیاری از نیرو‌های توانمند بومی در همین استان فرصت خدمت خواهند یافت.

میرحاجی با بیان اینکه حمایت قضایی در چارچوب قوانین کشور برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده، اظهار امیدواری کرد: در آینده معاون اقتصادی دادستانی به ساختار مدیریتی دادستانی اضافه شود تا مسیر توسعه هموارتر شود.

دادستان مرکز فارس، اراده ملی را سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر پیشرفت کشور دانست و گفت: توانمندی، دانش و اراده ملت ایران به گونه‌ای است که در صورت برنامه ریزی دقیق، بخش قابل توجهی از تحریم‌ها بلااثر خواهد شد.

او در پایان بیان کرد: یکی از شاخصه‌های ملت ایران باور به شعار «ما می‌توانیم» است و این باور همواره موتور محرک در عبور از چالش‌ها و رسیدن به دستاورد‌های نوین بوده است و در این مسیر دستگاه قضایی با تمام توان حامی تولید کنندگان و کارآفرینان است.

منبع: روابط عمومی دادگستری فارس

برچسب ها: امنیت ، سرمایه گذاری ، دادگستری فارس
خبرهای مرتبط
رجایی نسب:
امنیت و آرامش نتیجه حمایت از مجموعه انتظامی است
قم در رتبه نخست شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور
وزیر دادگستری:
قیمت‌ها باید لحظه به لحظه رصد شود/مسئولان استان اردبیل امنیت سرمایه گذاری را مهیا کرده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ممنوعیت فعالیت در دروازه کازرون؛ شروع فعالیت در بازار پروتین
سرمازدگی زودرس، بیش از ۲۳۰۰ هکتار از مزارع آباده را تخریب کرد
۷ طرح برگزیده منطقه‌ای «راه‌کار» به مرحله ملی رسیدند/ جشنواره به دنبال گفتمان جدید در نوآوری‌های نیازمحور است
شیراز میزبان توان اقتصادی کشور؛ نمایشگاه فارس فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید
آخرین اخبار
شیراز میزبان توان اقتصادی کشور؛ نمایشگاه فارس فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید
سرمازدگی زودرس، بیش از ۲۳۰۰ هکتار از مزارع آباده را تخریب کرد
۷ طرح برگزیده منطقه‌ای «راه‌کار» به مرحله ملی رسیدند/ جشنواره به دنبال گفتمان جدید در نوآوری‌های نیازمحور است
ممنوعیت فعالیت در دروازه کازرون؛ شروع فعالیت در بازار پروتین
رشد اقتصادی در گرو بهره‌وری؛ فارس نیازمند تحول اساسی
مرگ تلخ دو توله خرس قهوه‌ای در برخورد با قطار در کوه خرسی مرودشت
نخبگان، چراغ‌های روشن توسعه؛ بنیاد فارس در مسیر حمایت و اثرگذاری علمی
سند راهبردی توسعه پایدار گردشگری فارس رونمایی شد
غیبت هواداران تلخ‌ترین اتفاق است
امنیت سرمایه‌گذاری اولویت قضایی است/ با «ما می‌توانیم» تحریم‌ها را بلااثر می‌کنیم
بهره‌وری، چالش اصلی کشور/ آینده اقتصاد با مصرف منابع زیاد و اثربخشی کم تهدید می‌شود
۳۰ تن انجیر استهبان به کمک پست فارس در کشور توزیع شد