باشگاه خبرنگاران جوان - کامران میرحاجی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به اهمیت ایجاد بسترهای مطمئن برای حضور فعالان اقتصادی، اظهار کرد: امنیت سرمایهگذاری از اولویتهای اصلی مجموعه قضایی، دادستانی مرکز استان و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی است و تلاش شده تا تمامی ظرفیتهای قانونی در حمایت از سرمایهگذاران به کار گرفته شود.
او افزود: آینده صنعتی فارس با همت جوانان این خطه و همراهی بخش خصوصی روشن است و با تحقق برنامهها، بسیاری از نیروهای توانمند بومی در همین استان فرصت خدمت خواهند یافت.
میرحاجی با بیان اینکه حمایت قضایی در چارچوب قوانین کشور برای فعالان اقتصادی پیشبینی شده، اظهار امیدواری کرد: در آینده معاون اقتصادی دادستانی به ساختار مدیریتی دادستانی اضافه شود تا مسیر توسعه هموارتر شود.
دادستان مرکز فارس، اراده ملی را سرمایهای ارزشمند در مسیر پیشرفت کشور دانست و گفت: توانمندی، دانش و اراده ملت ایران به گونهای است که در صورت برنامه ریزی دقیق، بخش قابل توجهی از تحریمها بلااثر خواهد شد.
او در پایان بیان کرد: یکی از شاخصههای ملت ایران باور به شعار «ما میتوانیم» است و این باور همواره موتور محرک در عبور از چالشها و رسیدن به دستاوردهای نوین بوده است و در این مسیر دستگاه قضایی با تمام توان حامی تولید کنندگان و کارآفرینان است.
منبع: روابط عمومی دادگستری فارس