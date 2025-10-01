باشگاه خبرنگاران جوان- سردار نظری، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، اولین جلسه ستاد ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی به منظور برنامه ریزی ششمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی که با حضور با حضور مدیران و جانشین کمیته‌های سالگرد حاج قاسم در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، گفت:ستاد برگزاری مراسم سالگرد شهید سلیمانی و هفته مقاومت، با توجه به اینکه کار در هفته مقاومت کار سنگینی است، باید از الان برخی زیرساخت‌ها، هماهنگی‌ها و اجرای برنامه‌ها طرح‌ریزی و آماده شود.

وی افزود:هفته مقاومت پنج سال است که برگزار می‌شود که سال‌های گذشته این مراسم به شیوه مردمی و با ایجاد موکب‌ها مردمی برگزار شده و استقبال بی‌نظیری از مردم داشته‌ایم. هر ساله حضور مردمی خودجوش و فعال در جای‌جای استانمان را شاهد بودیم. برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد و طرح‌ریزی‌هایی که به شکل مردمی انجام می‌شود، نشان از عزم و اراده مردم دارد. کمیته‌های پشتیبانی امنیت و تأمین نیز به عنوان پشتیبان این اقدام بزرگ فعالیت خواهند کرد.

سردار نظری تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت و فرصت بسیار ارزشمند یعنی هفته مقاومت، با عرق و علاقه‌ای که مردم نسبت به حاج قاسم عزیز دارند، می‌تواند به همگرایی و یکپارچگی مردم کمک کند. این همراهی مردم با جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس، به ما اجازه خواهد داد تا مانند جنگ ۱۲ روزه، پیروز میدان باشیم. اگر خدای ناکرده دشمن بخواهد تخلفی انجام دهد یا فکر پلیدی داشته باشد، هفته مقاومت در هر صورت یک ظرفیت بزرگ و بسیار ارزشمند است و ما باید بتوانیم مکتب شهید سلیمانی ترویج دهیم.

سردار نظری افزود: ۱۶ کمیته و کارگروه زیر نظر این کمیته مردمی فعالیت می‌کنند، کار اصلی موکب‌ها، اسکان و پذیرایی از زائرین، ثبت‌نام و همه مسائل توجیه و آگاه‌سازی را انجام می‌دهند. این کمیته همچنین مسئولیت برگزاری مراسم‌های کلی را به عهده دارد.

وی بیان داشت:تاریخ پیشنهادی هفته مقاومت که در شورای سیاست‌گذاری مطرح شد، از ۱۱ تا ۱۷ دی‌ماه بود که تصویب شد. کمیته امنیت نیز باید پیش از این آغاز به کار می‌کند. برای گلزارشهدا، در طول هفته مقاومت برنامه‌های مخصوصی وجود دارد، فعالیت موکب‌ها، برنامه‌ریزی از ۱۱ تا ۱۴ دی‌ماه است که بحث دعوت از آنها نیز مانند سال‌های گذشته شامل ثبت‌نام، استعلام و رصد گزینش می‌شود تاریخ برنامه‌های آیینی که بخش دوم برنامه‌ها است از دوشنبه ۱۵ دی‌ماه تا چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه خواهد بود. همچنین گردهمایی یاران حاج قاسم که از کل کشور به کرمان می‌آیند، در تاریخ ۱۶ دی‌ماه برگزار خواهد شد و اجلاسیه نهایی نیز در ۱۷ دی‌ماه خواهیم داشت. در مورد بحث نمایش میدانی با موضوع نظامات فکری حاج قاسم عزیز و شهدای گرانقدر این کار می‌تواند محتوایی و تأثیرگذار باشد که از همه اقشار مردم را دعوت شود.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت:قرارگاه امام حسن مجتبی، به عنوان یک قرارگاه فعال در طول سال، در مناسبت‌های مختلف به پیگیری کار‌های محرومیت‌زدایی و جهادی می‌پردازد. یکی از نظامات عملی حاج قاسم، رسیدگی به مردم، همیاری و کمک است و از سال اول، فعالیت‌های متنوعی را آغاز کرده‌ایم، از جمله: آبرسانی، آزادسازی زندانیان، انجام کار‌های بهداشتی در مناطق محروم، ساخت مسکن و مسجد، توسعه راه‌ها امسال نیز قصد داریم این فعالیت‌ها را ادامه دهیم به دلیل حجم بالای کارها، برخی از فعالیت‌ها را از همین حالا شروع کرده‌ایم. برنامه‌هایی مانند افتتاح‌ها، رزمایش‌ها و توزیع جهیزیه را از الان برگزار خواهیم کرد و مراسم ازدواج آسان معمولاً به نیت این هفته و قبل از آغاز هفته انجام می‌شود. لازم به ذکر است که قرارگاه امام حسن مجتبی نیز به منظور خدمت به مردم، پیشواز این فعالیت‌ها را ان‌شاءالله خواهد داشت.