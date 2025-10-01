رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تجمیع ادارات کل متعدد استانی ذیل یک وزارتخانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاء الدین رفیع‌زاده روز چهارشنبه در خاتمه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: تنها راه ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و روان‌سازی ارائه خدمات به مردم، همین بحث کوچک‌سازی، حذف موازی‌کاری‌ها و حذف واحد‌هایی است که بود و نبودشان فرقی ندارد.

وی گفت: مصوبه ساماندهی برخی دستگاه‌های غیر ضروری آماده است، به طور مثال قرار است هر وزارتخانه یک اداره کل استانی داشته باشد که همه زیرمجموعه‌های آن وزارتخانه در همان اداره‌کل تجمیع می‌شوند.

رفیع زاده ادامه‌داد: در برخی حوزه‌ها دستگاه‌های موازی زیادی داریم که برای آنها تدابیری خواهیم اندیشید؛ به طور مثال واحد‌های آموزشی و پژوهشی متعلق به دستگاه‌ها را داریم که کار موازی با دانشگاه‌ها انجام می‌دهند و باید ساماندهی شوند.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه در خصوص تغییر ساعت کاری ادارات اظهار داشت: لایحه‌ای را به صورت دوفوریتی به مجلس داده بودیم که دوفوریت آن تصویب نشد و به صورت عادی در دست بررسی است؛ اگر آن لایحه تصویب شود بر اساس همان عمل می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: صحبت‌های رئیس‌جمهور در خصوص ساعت کاری ۹ تا ۱۳ مربوط به سبک سازی فعالیت‌های دولت است که اگر در مجلس اجازه تصمیم‌گیری به دولت درباره ساعت کاری داده شود آنجا راحت‌تر می‌توانیم تعیین کنیم.

توجه ویژه دولت در جذب نخبگان

رفیع زاده همچنین تاکید کرد: هیچ دولتی به اندازه دولت چهاردهم نسبت به عدالت در استخدام نیرو توجه و جذب نخبگان توجه نداشته است.

وی تصریح‌کرد: گواه این ادعا هم چند مصوبه و بخشنامه‌ای است که در این دولت ابلاغ شده و شامل دستورالعمل جذب و استخدام نخبگان در ماه‌های گذشته و دستورالعمل جذب عادلانه نیرو است، همچنین مصوبه ضوابط تعیین مدیران حرفه‌ای را ابلاغ کرده‌ایم

این مقام مسئول تاکید کرد: دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به عدالت در جذب‌ها دارد و بر همان مبنا کار‌ها را به پیش می‌بریم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سازمان اداری استخدامی ، کوچک سازی دولت
