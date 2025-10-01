باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- یک تیم تحقیقاتی داده‌های مطالعه طولی پیری انگلیس را که سلامت هزاران نفر را در یک دوره هشت ساله پیگیری می‌کند، تجزیه و تحلیل کردند. آنها FEV۱، حجم هوایی که می‌توان در ثانیه اول نفس با فشار بیرون داد، را اندازه‌گیری کردند. نتایج نشان داد که FEV۱ پایین با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی، ناتوانی و مرگ زودرس مرتبط است.

این مطالعه نشان داد که کاربران اجاق هیزمی، علیرغم سالم‌تر بودن و پیروی از سبک زندگی سالم، ظرفیت ریه خود را سریع‌تر از افرادی که از آن استفاده نمی‌کنند، از دست می‌دهند.

دکتر لورا هورسفال، محقق ارشد دانشگاه کالج لندن، گفت: «نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ذرات ریز حاصل از شومینه‌های چوب‌سوز به بافت ریه آسیب می‌رسانند و باعث التهابی مشابه دود سیگار می‌شوند. ما می‌دانیم که سوزاندن چوب آلاینده‌های مضر، از جمله مواد سرطان‌زا، را آزاد می‌کند.»

این مطالعه تأیید کرد که سوخت‌های جامد خانگی در بریتانیا، به ویژه چوب و زغال سنگ، یک پنجم از خطرناک‌ترین ذرات ریز PM۲.۵ را تولید می‌کنند که معادل پنج برابر میزان آلودگی تولید شده توسط دود اگزوز خودرو‌ها است. از سال ۲۰۰۹، میزان انتشار سالانه ناشی از سوزاندن چوب خانگی از ۳۲۰۰ تن به حدود ۶۰۰۰ تن در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

تحقیقات قبلی در کشور‌های فقیرتر نشان داده است که دود چوب با بیماری مزمن انسدادی ریه، آسم و سرطان ریه مرتبط است، اما این مطالعه اولین مطالعه‌ای است که تأثیر مشابهی را در یک کشور ثروتمند مستند می‌کند.

پروفسور آنی یوهانسن، رئیس گروه متخصصان اپیدمیولوژی و محیط زیست انجمن تنفسی اروپا، گفت: «ما به سمت افزایش استفاده از اجاق‌های هیزمی در خانه‌ها در اروپا پیش می‌رویم، اما این یافته‌ها تأیید می‌کنند که آنها یک عامل خطر زیست‌محیطی برای سلامت تنفسی هستند، به ویژه در افرادی که بیماری‌های مزمن تنفسی یا کاهش عملکرد ریه دارند.»

کارشناسان هشدار دادند که کودکان و سالمندان بیشترین خطر را دارند، زیرا ریه‌های کودکان هنوز در حال رشد است و بزرگسالان مسن‌تر ممکن است در حال حاضر در تنفس مشکل داشته باشند.

در ایالات متحده، آژانس حفاظت از محیط زیست نگرانی‌های مشابهی را ابراز کرده و خاطرنشان کرده است که بسیاری از اجاق‌های هیزمی آلاینده‌های بیشتری نسبت به گزارش‌ها منتشر می‌کنند. در بریتانیا، پذیرش بیمارستان‌ها به دلیل آسم و مشکلات حاد تنفسی در طول دهه گذشته افزایش یافته است و آلودگی عامل اصلی آن است.

فعالان و کارشناسان بهداشت خواستار اقدامات سختگیرانه‌ای از جمله حذف تدریجی اجاق‌های هیزمی در مناطق شهری و ممنوعیت سوزاندن غیرضروری تا دهه ۲۰۳۰ برای محافظت از سلامت عمومی شده‌اند.

این مطالعه در کنگره انجمن تنفسی اروپا در آمستردام ارائه شد.

منبع: دیلی میل