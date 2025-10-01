باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -مسعود جعفرنژاد ماکویی، در جلسه اتاق اصناف کشاورزی استان که با هدف بررسی مسائل و مشکلات استقرار ساختار جدید اتاق اصناف کشاورزی و با حضور معاونین، مدیران سازمان و رؤسای اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانها برگزار شد با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۵۳۲ هکتار از باغات استان در چارچوب طرح ملی شناسنامهدار کردن باغات، دارای شناسنامه رسمی شدند گفت: این اقدام بخشی از فرآیند ملی برای ثبت دقیق اطلاعات هویتی و فنی باغات و انطباق آن با الزامات برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلان امنیت غذایی کشور است.
وی اظهار داشت: از مجموع ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار درخواست ثبتشده برای شناسنامهدار کردن باغات استان، تاکنون ۱۲ هزار و ۵۳۲ هکتار قطعی و مابقی در مرحله بررسی کارشناسی و تطبیق اطلاعات میباشند.
وی با اشاره به اینکه شناسنامه باغ، یک سند فنی، حقوقی و اجرایی برای هر قطعه باغ محسوب میشود، افزود: این سند شامل اطلاعات دقیق از نوع محصول، شیوههای کشت، داشت و برداشت، وضعیت منابع آب، مصرف نهادهها، سطح مکانیزاسیون، و حتی شاخصهای سلامت و استانداردهای بهداشتی محصول است. چنین شناسنامهای علاوه بر ارتقای شفافیت مالکیت و بهرهبرداری، امکان ردیابی محصولات، تشخیص اصالت و سلامت محصول و رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی را فراهم میسازد.
به گفته جعفرنژاد شهرستان شبستر با ۴ هزار و ۲۳۹ هکتار باغ شناسنامهدار، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده و بیشترین تقاضا نیز از همین شهرستان ثبت شده است. در مقابل، شهرستانهای تبریز، سراب، ورزقان، هریس، خداآفرین، چاراویماق، هوراند، کلیبر و بناب کمترین سطح باغات شناسنامهدار را دارند. همچنین، شهرستانهای شبستر، میانه و بستانآباد در ردههای نخست بیشترین سطح باغات شناسنامهدار استان قرار گرفتهاند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: اجرای طرح شناسنامهدار کردن باغات یک الزام قانونی در برنامه هفتم توسعه است و تمامی اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانها موظفاند با تدوین برشهای شهرستانی و تقسیم تکالیف اجرایی، فرایند ثبت و بارگذاری اطلاعات باغات را تسریع کنند.
جعفرنژاد خاطرنشان کرد: این اقدام در نهایت منجر به ارتقای کیفیت و افزایش ارزش افزوده محصولات باغی استان، توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از کشاورزان در برابر نوسانات بازار و فراهمسازی بسترهای حقوقی برای دریافت تسهیلات و حمایتهای دولتی خواهد شد.