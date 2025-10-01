مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: ۱۲ هزار و ۵۳۲ هکتار از باغات آذربایجان‌شرقی شناسنامه‌دار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -مسعود جعفرنژاد ماکویی، در جلسه اتاق اصناف کشاورزی استان که با هدف بررسی مسائل و مشکلات استقرار ساختار جدید اتاق اصناف کشاورزی و با حضور معاونین، مدیران سازمان و رؤسای اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌ها برگزار شد با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۵۳۲ هکتار از باغات استان در چارچوب طرح ملی شناسنامه‌دار کردن باغات، دارای شناسنامه رسمی شدند گفت: این اقدام بخشی از فرآیند ملی برای ثبت دقیق اطلاعات هویتی و فنی باغات و انطباق آن با الزامات برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلان امنیت غذایی کشور است.

وی اظهار داشت: از مجموع ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار درخواست ثبت‌شده برای شناسنامه‌دار کردن باغات استان، تاکنون ۱۲ هزار و ۵۳۲ هکتار قطعی و مابقی در مرحله بررسی کارشناسی و تطبیق اطلاعات می‌باشند.

وی با اشاره به اینکه شناسنامه باغ، یک سند فنی، حقوقی و اجرایی برای هر قطعه باغ محسوب می‌شود، افزود: این سند شامل اطلاعات دقیق از نوع محصول، شیوه‌های کشت، داشت و برداشت، وضعیت منابع آب، مصرف نهاده‌ها، سطح مکانیزاسیون، و حتی شاخص‌های سلامت و استاندارد‌های بهداشتی محصول است. چنین شناسنامه‌ای علاوه بر ارتقای شفافیت مالکیت و بهره‌برداری، امکان ردیابی محصولات، تشخیص اصالت و سلامت محصول و رقابت‌پذیری در بازار‌های بین‌المللی را فراهم می‌سازد.

به گفته جعفرنژاد شهرستان شبستر با ۴ هزار و ۲۳۹ هکتار باغ شناسنامه‌دار، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده و بیشترین تقاضا نیز از همین شهرستان ثبت شده است. در مقابل، شهرستان‌های تبریز، سراب، ورزقان، هریس، خداآفرین، چاراویماق، هوراند، کلیبر و بناب کمترین سطح باغات شناسنامه‌دار را دارند. همچنین، شهرستان‌های شبستر، میانه و بستان‌آباد در رده‌های نخست بیشترین سطح باغات شناسنامه‌دار استان قرار گرفته‌اند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن باغات یک الزام قانونی در برنامه هفتم توسعه است و تمامی اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌ها موظف‌اند با تدوین برش‌های شهرستانی و تقسیم تکالیف اجرایی، فرایند ثبت و بارگذاری اطلاعات باغات را تسریع کنند.

جعفرنژاد خاطرنشان کرد: این اقدام در نهایت منجر به ارتقای کیفیت و افزایش ارزش افزوده محصولات باغی استان، توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از کشاورزان در برابر نوسانات بازار و فراهم‌سازی بستر‌های حقوقی برای دریافت تسهیلات و حمایت‌های دولتی خواهد شد.

برچسب ها: جهادکشاورزی ، کشاورزی
خبرهای مرتبط
مدیر جهاد کشاورزی خوشاب خبر داد؛
فعالیت ۱۱ واحد فرآوری پسته در خوشاب
افزایش ۹ برابری مبارزه با آفت شته در خراسان رضوی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش ظرفیت بیمارستان‌های جلفا
بازدید معاون وزیر بهداشت از روند توسعه اورژانس بیمارستان هادیشهر
آخرین اخبار
بازدید معاون وزیر بهداشت از روند توسعه اورژانس بیمارستان هادیشهر
افزایش ظرفیت بیمارستان‌های جلفا
انتخاب مرند بعنوان نمونه کشوری اجرای طرح پزشک خانواده
۱۲ هزار و ۵۳۲ هکتار از باغات آذربایجان‌شرقی شناسنامه‌دار شد
تعلیم و تربیت دانش آموزان اولویت همگانی است
تبریز میزبان بزرگترین رقابت تکواندوی کشور