باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما رانندگان تاکسی ون‌های شهرستان مشهد استان خراسان رضوی خودرو‌های خود را به صورت اسقاط تحویل دادند. اما بعد از گذشت سه سال هنوز خبری از تحویل این خودرو‌ها نیست.

با وجود اینکه رانندگان با این خودرو امرار معاش می‌کنند؛ تاخیر در تحویل آن مشکلاتی را پیش روی آنها قرار داده است.

وی با ارسال پیامی به شرح این ماجرا پرداخت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام. لطفا راجع به مشکل ما تاکسی ون‌های شهرستان مشهد گزارشی تهیه کنید. شهرداری این شهرتقریبا سه سال پیش به اسم اسقاط تاکسی ون‌های مشهد از تهران وزارت کشور ۱۳۰ دستگاه ون وانا مدل ۱۴۰۱ تحویل گرفت که ۴۸تاش رنگ زرد و ۸۲ رنگ سفید، در همان ابتدا به پارکینگ انتقال داد و به رانندگان اعلام کرد برای تحویل خودرو‌ها آماده باشند. تا چند وقت دیگر واگذاری‌ها آغاز می‌شود. بنده خدا‌ها رانندگان سختی با فروختن طلا؛ زمین و خودرویشان مشغول این مبلغ را فراهم کردند. چند سال گذشت وخبری نشد و آن بنده خدا‌هایی که طلا؛ زمین و خودرویشان را فروختند و ضرر کردند.خلاصه خودرویی که قرار بود برای راننده ۸۰۰ میلیون باشد؛ مدت سه سال داخل پارکینگ قرار گرفت. هر سال قیمتش را بالا بردند. با اینکه چند ماه پیش طبق قرعه کشی به ۴۹ تا از همکارانمان آن ۴۹ تا خودروهای زرد که اصلا کار نکرده و از اول خراب بوده را به قیمت یک میلیارد دویست حساب کردند.لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.