سفیر قطر در تهران گفت: این کشور آماده توسعه و تسهیل مبادلات تجاری و گمرکی با ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعدبن عبدالله آل محمود الشریف سفیر قطر در تهران در دیدار با معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران افزود: به زودی کمیته فنی جهت پیگیری موضوع تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرکات دو کشور تشکیل خواهد شد.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و بازدید از گمرکات دو کشور استقبال کرد و با اشاره به اینکه همکاری گمرک ایران با کشور قطر در حوزه ترانزیت بسیار خوب و قابل تقدیر بوده است، از پیگیری برای امضای سند تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرکات ایران و قطر در آینده‌ای نزدیک خبر داد و بر پیگیری موضوعات مطرح شده تاکید کرد.

سفیر قطر همچنین از اعلام همبستگی ایران با دولت قطر در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به این کشور تقدیر و تشکر کرد و ادامه‌داد: ما تسهیلات مهمی از گمرک ایران در دوران محاصره دریافت کردیم که جا دارد از خدمات شما تشکر و قدردانی کنم.

رئیس کل گمرک ایران در این دیدار ضمن محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به قطر، به روابط بسیار دوستانه و صمیمی با قطر اشاره کرد و گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط گمرکی با قطر را در سه محور تبادل الکترونیکی داده‌ها، تسهیل و تسریع در ورود کالاهای ایرانی به بنادر قطر و برگزاری دوره‌های آموزشی و بازدیدهای مشترک از گمرکات دو کشور دنبال می‌کند.

عسگری افزود: تبادل الکترونیکی داده‌ها قبل از ورود کالا به گمرکات دو کشور، ترخیص کالاها را تسهیل و تسریع می‌کند. همچنین با این اقدام نیازی به ارزیابی و بررسی مجدد کالاها در گمرکات دو کشور نیست.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و بازدید از گمرکات دو کشور به ویژه گمرک بوشهر توسط تیم‌های فنی شد تا فرایند ارائه خدمات گمرکی میان دو کشور در سهولت بیشتری انجام شود.

وی همچنین خواستار لغو محدودیت ورود لنج‌های چوبی ایران به بنادر کشور قطر شد.

منبع: وزارت اقتصاد