آیین اهدای گواهینامه درجه یک هنری به جعفر دهقان بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آیین اهدای گواهینامه درجه یک هنری به جعفر دهقان بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون که با اجرای کامران ملکی در سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار شد، پس از پخش فیلمی از آثار جعفر دهقان، ابوالفضل صادقنژاد دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان خطاب به این بازیگر اظهارداشت: کارهایی که انجام میدهید پیامآور انسانیت، دوستی، مهربانی، همراهی، همدلی، صمیمیت، وفاق و ایثارگری است. چقدر خوب است در ایامی که هنوز برکت هفته دفاع مقدس و در ایامی که حال و هوای سرزمینمان حال و هوای آن سالها را دارد به استقبال این برنامه رفتیم.
وی گفت: بسیاری از هنرمندان عرصه دفاع مقدس بعدها در فیلمها، سریالها و آثار گونههای دیگه حضور داشتند اما آقای جعفر دهقان با اینکه امکان بسیاری برای حضور در گونههای دیگر را داشت هیچگاه از تعلقات فکری خود صرف نظر نکرد و هیچ گاه از فکر عقیده و ایدههایی که در ذهن داشت عدول نکرد و همواره نقشهایی را پذیرفتند که هم باور و هم دغدغه آنها را داشت.
در ادامه محسن علیاکبری تهیهکننده سینما با ذکر خاطراتی از همکاری با این بازیگر گفت: دهقان همیشه رفیق خوبی است که با روحیه بسیار بالا و انرژی بسیار مثبتی که به گروه میدهد کارهای نشدنی را به شدن تبدیل میکند. او پرکارترین و وفادارترین بازیگر سینمای دفاع مقدس است.
جهانبخش سلطانی بازیگر سینما نیز اظهار کرد: ما با جعفر دهقان در دفاع مقدس دورانی داشتیم و سینما وسیلهای شد که ما با او حتی ارتباط خانوادگی پیدا کنیم. به هر جهت خیلی خوشحالم از بهترین دوستم که اهل عشق و ایمان است تقدیر میشود. او واقعاً بسیار زیبا و درست خودش را در مقابل دوربین نشان میداد. تشکر و قدردانی میکنم از مسئولینی که به دهقان توجه کردند زیرا او واقعاً اهل خرد و دانش و عشق و زیبایی و ایمان است به همین دلیل باید فعالیتهای او در آینده بیشتر باشد تا عشق درونی او شکوفا شود.
سیداحمد میرعلایی تهیهکننده سینما نیز در این آیین بیان کرد: درباره جعفر دهقان صحبتهای مختلفی شد. شهیدقاسم سلیمانی میگفت برای شهید شدن باید شهید زندگی کنیم و برای هنرمند بودن باید هنرمند زندگی کنیم. یکی از کسانی که در کنار همه جنب و جوش و شادی و نشاطی که داشت و هنرمندانه زندگی میکند جعفر دهقان است. او هنرمندی است که از موفقیت عزیزانی که کنارش بودند لذت میبرد و اگر دوستانش مشکل داشتند غصهدار میشد. در عین سادگی و همه خوبیهایی که از او گفتند، دهقان یک رفیق تمام عیار بود. آقای علی اکبری گفتند یک رفیق اما من میگویم هم پا. امیدوارم چنین مراسمی باعث شود جعفر دهقان کارهای بهتر و بیشتری را انجام بدهد.
محمدرضا شرفالدین تهیهکننده که سالها مسئولیت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس را برعهده داشته است گفت: شاید دهقان نقشهایی را ایفا کرده باشد که خیلی خشن بوده است اما او یک قلب رئوف دارد و نور علوی و مهدوی در وجودش است که به دل آدم مینشیند و مدال غلامی که از امام حسین (ع) گرفته برای دنیا و آخرتش کافیست.
علی رویینتن نویسنده و کارگردان سینما از دیگر مهمانان حاضر در این مراسم نیز بیان کرد: من همنسل جعفر دهقان، رضا شرف الدین، جهانبخش سلطانی، محسن علی اکبری نیستم اما به نظر من جعفر دهقان و این نسل و این آدمها اصلا آدمها و سینماگرهای طبیعی نیستند اینها مانند قلندرهای قدیم هستند و مانند نسل آنها دیگر پیدا نمیشود. زیرا آنها با باور و آرمانشان کار هنری کردند و در این جامعه سیاستزده پرتکبر این نسل و این آدمها هیچ وقت کلاس کاذب نگذاشتند، اگر بلد بودند میفهمیدیم که محسن علیاکبری، جهانبخش سلطانی، احمد میرعلایی و ... چه ژنرالهایی هستند.
وی خاطرنشان کرد: جعفر دهقان این همه نقش متنوع بازی کرده و مشخص است جریان پروپاگاندایی که اینها را از خودش نمیداند، او را نپذیرفته که البته مهم نیست اما ما دیگر از این جنس آدمها را پیدا نمیکنیم و سینمای ایران به خودش نخواهد دید. خیلی زیباست هنر به جایی برسد که آدم تکبر نداشته باشد و بفهمد که عین مردم هست و خوشبختترین آدم، آدمهایی هستند که به قلب مردم حکمفرمایی میکنند. تمنا میکنم به احترام این نسل بلند شوید و برای جعفر دهقان ایستاده دست بزنید.
در ادامه ناصر شفق موسس و اولین مدیر عامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، بیان کرد: نام جعفر همیشه برای من زیباست زیرا آنقدر خاطرات خوبی با او دارم که در هر کجا باشیم باهم شوخی می کنیم.
وی گفت: رائد فریدزاده را دوست دارم و با عموی گرامیشان سالها همکاری داشتیم و عضو هیات مدیره انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بود. آقای فریدزاده متاسفانه سینمای جنگ نادیده گرفته شده و سینمای دفاع مقدس به عنوان بخش بسیار زیبایی از سینما نیز نادیده گرفته شده و البته تقصیر عزیزان فرهنگی نیست زیرا مدیران فرهنگی مانند فرماندهان گردانی هستند که هیچ مهماتی ندارند.
شفق افزود: زمانی که در انجمن سینمای دفاع مقدس بودیم فیلم «نیاز» ساخته علیرضا داوودنژاد، «بچههای آسمان» و «رنگ خدا» ساخته مجید مجیدی را هم جزو فیلمهای دفاع مقدس میدانستیم. زیرا معتقد بودیم هر فیلمی که به نجابت انسانی و به فرهنگ و آیین ایران سرافرازانه نگاه کند، فیلم دفاع مقدس است. اگرچه خود سینمای دفاع مقدس شاهبیت سینماست و خیلی خوشحالم که امشب در محضر بزرگان سینمای دفاع مقدس حضور دارم و از سازمان سینمایی که این مراسم را برای آقای دهقان تدارک دیدند تشکر میکنم.
اسماعیل براری کارگردان سینما که با جعفر دهقان همکاری داشته است خطاب به ایشان گفت: از اینکه پایمردی کردید و مثل یک درخت سبز باقی ماندیی و ما الان در سایهات نشستیم و لذت میبریم تشکر میکنم. شما برای من احترام آمیز هستید زیرا این درجه هنری را به حق کسب کردید اما میخواهم بگویم برای شما این پاداش نیست بلکه ارزیابی توان و کلمات ارزشمندی است که از دهانتان بیرون میآید. لطفاً بالاتر بروید و ما هم به دنبالت راه میافتیم.
داریوش بابائیان دیگر تهیهکننده سینما که در جلسه حاضر بود هم بیان کرد: در زمانی که در سینما و تلویزیون فعالیتم را شروع کردم جنگ بود و بچههایی که در سینمای جنگ کار میکردند راه خودشان میرفتند. ما هم در بخش خصوصی سعی میکردیم فعالیت خودمان را داشته باشیم. آنقدر به بازی خوب جعفر دهقان علاقهمند بودم که هر چه میگشتم جایی در فیلمهایم برای او پیدا کنم نمیشد تا به مرور زمان بالاخره در دو سه فیلم افتخار داشتم با او همکاری داشته باشم.
وی افزود: جعفر یکی از گرمترین و با ادبترین بازیگرهایی بود که با ما کار کرد. من واقعا از سازمان سینمایی به خاطر ارزشی که برای هنرمندان، برای آدمهایی که کار کردن و جای پایشان مانده، قائل است تشکر میکنم.
حبیب الله بهمنی از کارگردان های حاضر در مراسم با تبریک به جعفر دهقان گفت: این حق شما بود. امیدوارم همرزمان شما هم به این موقعیت برسند گرچه این عناوین، عناوین ظاهری هستند و شما دکترای خودتان را قبلا گرفتید. ما تنها در فیلم سینمایی «سیب و سلما» موفق شدیم از حضور ایشان استفاده کنیم و غیر از آن توانایی بازیگری که در کار ارائه دادند و به زیبایی از عهده نقش شان بر آمدند یک انرژی مضاعف برای گروه بودند.
بهمنی افزود: بخش عمدهای از بار روانی گروه را به دوش گرفته بودند و با حمایتهای انرژی بخششان گروه را نگاه میداشت. جا دارد از جعفر دهقان تشکر کنم زیرا به عنوان یکی از سربازان دفاع مقدس واقعا در جبهه هنر خوش درخشید.
تمجید از هنرنمایی جعفر دهقان در آثار مختلف
در ادامه مراسم رئیس سازمان سینمایی طی سخنانی با تبریک هفته دفاع مقدس و تقارن آن با این مراسم گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادتهای دلاوران و بزرگ مردان در این کشور است که یادشان همیشه گرامی است.
رائد فریدزاده اظهارداشت: ما وقتی درباره ژانر سینمای جنگی صحبت میکنیم آن را در ترجمان فرهنگی خودمان به نام سینمای دفاع مقدس میشناسیم. زیرا دفاع به ذات مقدس است و اینکه بزرگی و عظمت یک ملت در این دفاع به نمایش گذاشته میشود و شما به عنوان سینماگرانی که در نشان دادن این عظمت لحن و بوی ملی دارید بسیار مهم است و نشان از اهمیت این مساله دارد.
وی با اشاره به حضور افراد تاثیرگذار سینمای دفاع مقدس در مراسم بیان کرد: در دورهای که آثار دفاع مقدس ساخته میشد همیشه مردم با آن همراهی و همدلی میکردند و امروز سوال بزرگ این است که چگونه است که با پیشرفت تکنولوژی و نوآوری آن قرابت و نزدیکی که پیش از این در این آثار وجود داشت دیگر شاهد نیستیم. با وجود آنکه فیلمهای بسیار خوبی از نظر کیفی تولید میشود اما بیان و لحن صمیمانهای که در آثار وجود داشت امروز کمتر دیده میشود.
فریدزاده با تمجید از هنرنمایی جعفر دهقان در آثار مختلف گفت: او در آثار مختلف و در مدیومهای مختلف از سینما تا تلویزیون نشان داد که بازیگر و هنرمند توانایی است و این توانایی و هنر را در هر نقشی به حق نشان داده است و در هر نقشی که نماینده مردم و یا گروهی بودند، آن را با صفا و صمیمیت ایفا کردند و خلوص نیت در هنر ایشان متجلی میشد.
رئیس سازمان سینمایی با طرح این پرسش که چرا در برخی آثار سالهای اخیر ارتباطی که قبلا بین مخاطب و هنرمندان وجود داشت دیگر دیده نمیشود، افزود: باید این مساله آسیبشناسی شود و ببینیم که کجا مسئولان اشتباه کردند، کجا بین ما و مردممان فاصله افتاد و کجا لحن و بیانمان متفاوت شد. زیرا این امر یک هشدار جدی است برای کسانی که در عرصههای مختلف فرهنگی و به خصوص سینما فعالیت میکنند.
وی بیان کرد: برگزاری چنین مراسم هایی و تجلیل از هنرمندان یک هشدار است به ما مسئولان فرهنگی که باید وظیفه خود را بشناسیم و قدردان زحمات بزرگانی باشیم که ما را تا این جا آوردند و هنر کشور را تا به اینجا آورده و رشد دادند. امیدواریم ما هم برای شما امانت دار خوبی باشیم و در حفظ آن بکوشیم و مایه سرافکندگی شما نباشیم.
در ادامه با حضور رائد فریدزاده، ابوالفضل صادق نژاد، جهانبخش سلطانی، حسین طلابیگی مدیر کل پیشین دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع سازمان سینمایی و شهرزاد راستانی مدیرکل دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع گواهینامه درجه یک جعفر دهقان اعطا شد.
برای من مردم مهم هستند
جعفر دهقان با تشکر از سازمان سینمایی و کسانی که در این مراسم حضور پیدا کردندگفت: ۱۲ سالم بود کار تئاتر را شروع کردم و قبل از انقلاب یکی از شاگردان زنده یاد سعید کشن فلاح بودم که آن موقع ایشان دانشجوی هنرهای دراماتیک بود و تئاتر میخواند. پس از پیروزی انقلاب جذب حوزه هنری شدم و در زمان جنگ به نوعی وظیفه خودم میدانستم و میگفتم یا باید کار هنری انجام بدهم و یا در کنار رزمندهها بایستم و سلاح به دست بگیرم و بجنگم و اگر پشت خاکریز هستم باید کارهایی را انجام بدم که بتوانم دل بچهها را شاد کنم.
وی ادامه داد: این بود که اولویتم را در انتخاب کارهای دفاع مقدس گذاشتم و خوشبختانه طوری شد که پرکارترین و بهترین بازیگر سینمای دفاع مقدس به انتخاب مردم در سال شدم و متاسفانه یک سری از دوستان سینماگر میگفتند بچههاییکه فیلمهای دفاع مقدس کار میکنند بازیگر نیستند و فقط به درد فیلمهای جنگی میخورند.
دهقان خاطرنشان کرد: جنگ تمام شد و من از آن دسته آدمایی نبودم که سر هر کاری بروم . خودم را مدیون و متعهد نسبت به بچههای جنگ می دانستم و بعد از جنگ سمت سینمای دینی آمدم و در «اصحاب کهف»، «مردان آنجلوس»،«حضرت یوسف»، «چهل سرباز»، «مختارنامه» و ... نقش آفرینی کردم. زمانی گذشت و گفتند اینها بازیگرهایی هستند که فقط برای فیلمهای تاریخی مناسب هستند. یعنی فیلمهای دفاع مقدسی را کنار گذاشتند و بازیگر فیلمهای تاریخی شدند.
دهقان با دفاع از انتخابهایش در بازیگری گفت: تلاش کردم ژانرهای مختلف کار کنم و با اکثر دوستانی که امشب اینجا حضور دارند همکاری داشتم و تجربه کسب کردم اما هیچ وقت نگفتم که من بازیگرم، گفتم هر که هر چه میخواهد بگوید مهم مردم هستند که احساس میکنم خیلی محبشان شامل حالم شده است زیرا در کوچه و خیابان و هر کجا که میروم آنقدر محبت دارند و عشق میورزند که آدم خودش خجالت میکشد.
وی افزود: من برای بچههای دفاع مقدس، خانواده شهدا، جانبازان، خانواده مفقودین کار کردم و همانقدر که آنها از من راضی باشند، همان قدر که توانسته باشم کارهای تاریخی و قرآنی انجام بدهم و مردم را به دین و ارزشهای انقلاب اسلام آشنا و نزدیکتر کنم برایم کافی بوده است.
این مراسم با عکس یادگاری حاضران و امضای پوستر مراسم «بزرگداشت مقام والای هنر» توسط جعفر دهقان به پایان رسید.
پیش از آغاز مراسم فیلم «بوی پیراهن یوسف» ساخته ابراهیم حاتمیکیا و بازی جعفر دهقان که توسط فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است نمایش داده شد.
پیش از این در مراسم «بزرگداشت مقام والای هنر»، این نشان بهجهانگیر میرشکاری، سیروس الوند، ابوالفضل پورعرب و مجتبی راعی نیز اعطا شده بود.
منبع: سازمان سینمایی