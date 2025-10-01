۳ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان کشور از محل اعتبارات مربوط به یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی پرداخت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - از محل اعتبارات مربوط به یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، مبلغ ۳ هزار و ۲۹۴ میلیارد به سازمان‌های بیمه گر پایه درمان کشور پرداخت شد.

در این مرحله به سازمان تامین اجتماعی ۲ هزار و ۳۶۴ هزار میلیارد تومان، سازمان بیمه سلامت ایران ۷۱۷ میلیارد تومان و سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران ۲۱۲ میلیارد تومان پرداخت شد.

با این اقدام، تمامی اسناد وصولی از سازمان‌های بیمه گر پایه درمان در این حوزه در سال جاری به‌طور کامل تسویه شده است.

با احتساب پرداخت‌های قبلی، مجموع واریزی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از این محل تاکنون به ۳۵ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان رسیده است.

این اقدام با هدف پشتیبانی از زنجیره تأمین دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، کاهش فشار هزینه‌ای بر بیمه‌شدگان و استمرار اجرای طرح دارویار صورت گرفته است.

منبع: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

