فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری فردی که اقدام به ۱۴ فقره کلاهبرداری با فروش زمین با اسناد و مدارک جعلی کرده بود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عزت آبادی- سرهنگ جواد خواجه‌پور گفت: در پی طرح شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه چندین ماه قبل فردی با بهانه فروش ملک و مسکن مبالغی از شکات گرفته و در زمان مقرر هیچ ملک و مبلغی را به مالباختگان نداده و جوابگویی آنها نبوده است، موضوع تحت بررسی ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه ماموران پلیس آگاهی با کار‌های اطلاعاتی متوجه شدند این متهم که صاحب یک واحد املاکی است به واسطه آشنایی با اقدامات خرید و فروش زمین افرادی را اغفال و از آنان مبالغی را دریافت و یک قطعه زمین صاحب‌دار را با مدارک و اسناد جعلی تحویل خریدار می‌داده است که این متهم پس از هماهنگی قضایی توسط ماموران پلیس آگاهی دستگیر شد

سرهنگ جواد خواجه‌پور با اشاره به اینکه این متهم تاکنون به ۱۴ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲۸۰ میلیارد ریال اعتراف کرد و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد از شهروندان خواست برای خرید هرگونه ملک برای استعلام به اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها مراجعه و همچنین اگر از آنها به این شکل، کلاهبرداری شده برای طرح شکایت به پلیس آگاهی شهرستان سیرجان مراجعه کنند.