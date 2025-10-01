فرخانی، نماینده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: «سازمان مجاهدین خلق، معروف به منافقین، مجموعه‌ای از عملیات نظامی را انجام داد که در واقع پروژه‌ای بود برای اثبات توانایی فنی و عملیاتی خود به رژیم بعث عراق و صدام حسین. آنها می‌خواستند نشان دهند که توان نظامی دارند، اما واقعیت این است که در عملیات‌هایی مانند «آفتاب» از تانک استفاده نکردند و بیشتر به تاکتیک‌های چریکی و عملیات‌های بزن و دررو متکی بودند.

وی ادامه داد: قبل از تشکیل ارتش ملی آزادی‌بخش، حضور آنها بیشتر به صورت چریکی و نامنظم بود؛ حمله به پاسگاه‌های مرزی، تپه‌زنی یا ایجاد حریق در مناطق مختلف و سپس فرار از منطقه. ارتش ملی آزادی‌بخش کاملاً در خدمت رژیم بعث بود و بسیاری از نیروهای نظامی و غیرنظامی ایرانی را به شهادت رساند و به اسارت گرفت. به همین دلیل من این ارتش را «ارتش یاغیان» می‌نامم، چرا که اعضایش افراد مطرود و طرد شده از سوی جمهوری اسلامی ایران بودند.

فرخانی تصریح کرد: در عملیات‌هایی مثل «چلچراغ» و «فروغ جاویدان»، رهبری سازمان با صدور بیانیه‌هایی نیروهای خود را از کشورهای مختلف جمع کرد و تحت عنوان داوطلبانه بودن تلاش کرد مشروعیت داشته باشد، اما در واقع این تشکیلات هیچ‌گاه برنامه آموزشی منسجم، سازماندهی نظامی و اطلاعاتی کامل نداشت و نمی‌توان آن را یک ارتش واقعی دانست.