باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -محمدباقر قالیباف،رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از پژوهشگران، مدیران و اساتید برتر گروه‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم با بیان اینکه انقلاب اسلامی مسئولیت اندیشمندان و کارگزاران نظام را سنگین‌تر کرده است، گفت: جمهوری اسلامی در کارآمدی دین در اداره جامعه مورد قضاوت قرار می‌گیرد و این موضوع در مسائل نوپدید و پیچیده امروز بیش از گذشته اهمیت دارد.

او با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه در تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه قانون‌گذاری،تأکید کرد:کمک فضلا و اندیشمندان حوزه نقطه تحولی برای تحقق این سیاست‌هاست و فقه اسلامی دانشی پویاست که می‌تواند متناسب با زمان و مکان، نیازهای روز جامعه را پاسخ دهد.

قالیباف یکی از کارکردهای بنیادین فقه اسلامی را توجه به روح اخلاق، معنویت و عدالت در کالبد قوانین دانست و افزود: همین ویژگی مهم‌ترین تفاوت میان قانون‌گذاری اسلامی و قوانین کشورهای غربی است.

او با اشاره به مأموریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: این مرکز باید نظام سیاست‌گذاری را به درستی شناسایی کرده و آن را به زبان حوزه ترجمه کند و در عین حال دانش اصیل حوزوی را به سمت حل مسائل واقعی جامعه سوق دهد.

قالیباف با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات مدیریتی کشور، خاطرنشان کرد: بسیاری از ناترازی‌های موجود، ریشه در ناترازی‌های مدیریتی و شناختی دارد. این ناترازی‌ها به حقانیت دین لطمه نمی‌زند، اما می‌تواند به مشروعیت ما خدشه وارد کند.

او تولید قدرت، منزلت، معرفت و ثروت را لازمه حفظ استقلال کشور دانست و با اشاره به اهمیت نهاد خانواده، گفت: ایران قوی در گروی خانواده قوی است و توجه به تقویت بنیان خانواده باید یکی از محورهای اصلی قانون‌گذاری باشد.

در پایان این مراسم از ۱۰ اثر علمی و پژوهشی جدید این مرکز رونمایی شد.