تردد ناوگان حمل و نقل در مرز دوغارون از سرگرفته می شود

باشگاه خبرنگاران جوان _ اسماعیل پورعابد گفت: توقف کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی، ترانزیت و یا خالی در پی قطع اینترنت در افغانستان ‌از ساعت ۱۹، هفتم مهرماه ایجاد شده بود.

وی اظهار کرد: قطع اینترنت در بازه زمانی مذکور منجر به توقف افزون بر هزار و ۸۲۷ دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و افغانستانی در گذرگاه بین‌المللی دوغارون شده بود.

مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد ادامه داد: این تعداد کامیون در سه پارکینک بخش‌های دولتی و خصوصی هم اینک متوقف شده‌اند.

پورعابد گفت: با هدف بررسی آخرین وضعیت برقراری اینترنت در افغانستان و روند خروج کامیون‌های ایران و افغان، صبح امروز نخستین ملاقات مرزی بین دستگاه‌های متولی ۲ کشور در معبر دوغارون برگزار شد.

او افزود: در این ملاقات مرزی مقرر شد اگر تا فردا اینترنت کشور افغانستان برقرار شد و وضعیت خروج ناوگان حمل و نقل از دوغارون به روال عادی خود بازگشت، در راستای کاهش صف انتظار خروج کامیون‌ها، پایانه مرزی دوغارون در روز جمعه هفته جاری فعال خواهد بود.

به گفته وی، با توجه به توقف ناوگان حمل ایرانی و افغانستانی در دوغارون و ایجاد صف‌های طولانی، ورود کامیون‌های خالی از سمت افغانستان به این منطقه هم اینک امکان پذیر نیست.

پایانه مرزی و گمرک دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.

بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

