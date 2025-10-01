باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سعید همتی، مسئول فنی یک شرکت دانش بنیان تولیدکننده داروی سیرولیموس گفت: ایران به عنوان اولین و تنها تولیدکننده داروی سیرولیموس، گامی در جهت ارتقای سلامت بیماران پیوندی برداشته شده است. این داروی حیاتی که به عنوان سرکوبکننده عمل میکند، میتواند از پسزدگی عضو پیوندی کمک کند و با کنترل فعالیتهای سیستم ایمنی، امکان دسترسی بهتر به عضو جدید را فراهم کند.
وی افزود: با این نوآوری، بیماران پیوندی در ایران امید بیشتر به زندگی سالم و با کیفیت دارند و این اقدام نه تنها به بهبود بیماران کمک میکند، بلکه به بهبود اقتصاد کشور نیز میانجامد.
