باشگاه خبرنگاران جوان، حسینی راد_ همزمان با هفته گردشگری، گروه دوچرخه‌سواری زراوند با شعار «زرند بَرفراز، لبخند ایران به زرند ۱۴۰۶» سفر فرهنگی–ورزشی خود را از آمل تا مشهد مقدس آغاز می‌کند.

این مسیر ۸۱۰ کیلومتری در مدت ۸ روز و با رکاب‌زنی روزانه بین ۹۰ تا ۱۱۰ کیلومتر طی خواهد شد.

اعضای گروه در مسیر خود از شهر‌های آمل، بابل، قائم‌شهر، ساری، بهشهر، کلوگاه، گرگان، علی‌آبادکتول، آزادشهر، مینودشت، گالیکش، لوه، دشت، بجنورد، شیروان، فاروج، قوچان و چناران عبور کرده و با توزیع بسته‌های تبلیغاتی و معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان زرند، پیام گردشگری این منطقه را به مردم سراسر کشور منتقل می‌کنند.

محمد اسلامی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زرند، درباره این حرکت گفت:حرکت گروه «زراوند» نمونه‌ای موفق از پیوند ورزش، نشاط اجتماعی و ترویج گردشگری است و امیدواریم این برنامه الگویی اثرگذار برای سایر فعالان حوزه گردشگری و ورزش دوستان کشور باشد. ضمن قدردانی از تمامی اعضای گروه، از تلاش و همت آنها در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی شهرستان زرند تشکر می‌کنم.

وی افزود:حمایت از چنین برنامه‌هایی بخشی از راهبرد ما در توسعه گردشگری پایدار و معرفی ظرفیت‌های شهرستان زرند به سطح ملی است.

این سفر فرهنگی–ورزشی نه تنها جاذبه‌های تاریخی و طبیعی را به تصویر می‌کشد، بلکه انگیزه و شور اجتماعی برای گردشگری سالم و فعال را نیز افزایش می‌دهد.

امید است این حرکت ارزشمند، مطابق با شعار استاندار فرهیخته کرمان در سال ۱۴۰۵، «کرمان بَرفراز_ لبخند جهان به کرمان»، بتواند نام زرند و استان کرمان را در عرصه گردشگری ملی بیش از پیش به نمایش بگذارد.