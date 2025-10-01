دبیر هیات دولت درباره احتمالات پیش روی کشور نکاتی را بیان کرد‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو- سیدکامل تقوی نژاد دبیر هیات دولت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با تاکید بر آمادگی دولت در زمان بروز هر نوع درگیری بیان کرد: دولت برای تمامی گزینههایی که محتمل است، پیشبینیهای لازم را انجام داده و با آمادگی کامل، هم موضوعات را رصد و پیگیری میکند و هم تمهیدات لازم را برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم، در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: هوشیاری تمامی اجزای حکومت، اعم از نیروهای نظامی و مسلح، بخشهای امنیتی و اطلاعاتی و همچنین بخشهای اقتصادی، افزایش یافته است. به ویژه، همکاری با مردم برای جلوگیری از تحمیل فشار بر آنان، مورد توجه قرار گرفته است.