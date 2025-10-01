باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کارگران مجتمع فروآلیاژ ازنا یکی از مهم‌ترین گروه‌های کارگری در استان لرستان به شمار می‌آیند. این کارخانه از دهه‌ی ۱۳۸۰ به‌عنوان یکی از واحدهای صنعتی بزرگ منطقه، با هدف تولید فروسیلیس و مواد اولیه صنایع فولاد راه‌اندازی شد.

اما تاریخچه‌ی کار و زندگی کارگران این مجموعه، بیشتر از یک روایت صنعتی ساده است و در واقع بخشی از تاریخ اجتماعی-اقتصادی لرستان و حتی ایران محسوب می‌شود.

این مجتمع به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی به معادن سیلیس، نقش مهمی در زنجیره تولید فولاد دارد.

ظرفیت اسمی کارخانه چندین ده هزار تن فروسیلیس در سال است و این محصول به‌عنوان یک کالای استراتژیک در صنایع فولاد داخلی و حتی صادراتی استفاده می‌شود.

از همان ابتدا، وعده‌ی اشتغال‌زایی برای صدها نفر از جوانان ازنا و شهرهای اطراف، یکی از دلایل اصلی احداث این واحد بود.

بازگشت به کار ۱۵۰ کارگر تعدیل شده شرکت فروآلیاژ ازنا

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان از بازگشت به کار کارگران تعدیل شده شرکت صنایع فروآلیاژ ایران( ازنا) خبر داد.

پس از پیگیری های صورت گرفته توسط فرماندار و اعضای شوراي تامین شهرستان ازنا و مساعدت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان و همراهی مسئولین این شرکت ۱۵۰ نفر از کارگران شرکت که از ۲۲ مرداد ماه تعدیل شده بودند به کار خود برخواهند گشت .

توصیفیان گفت: بیمه بیکاری و دیگر مطالبات کارگران، بطور کامل پرداخت خواهد شد.

شرکت صنایع فروآلیاژایران بعنوان بزرگترین تولید کننده فروسیلیسم در کشور یکی از شرکت های مهم و استراتژیک کشور محسوب می‌گردد که در چند ماه گذشته به دلیل ناترازی انرژی و خاموشی ۷۰ درصدی خط تولید خود اقدام به تعدیل نیرو نموده بود.

وضعیت کارگران

کارگران فروآلیاژ ازنا در طول سال‌های گذشته بارها با مشکلات معیشتی و صنفی مواجه شده‌اند. از جمله:

معوقات مزدی: تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق و حق بیمه.

مشکلات بیمه و بازنشستگی: بسیاری از کارگران بارها نسبت به پرداخت نشدن حق بیمه کامل اعتراض کرده‌اند.

امنیت شغلی پایین: واگذاری‌های پیاپی و خصوصی‌سازی‌های ناموفق باعث بی‌ثباتی وضعیت استخدامی شده است.

کار در این صنعت نیز به‌طور طبیعی دشوار است؛ تماس با حرارت بالا، گردوغبار سیلیس و شرایط سخت فیزیکی باعث شده سلامت کارگران در معرض خطر باشد.

کارگران بارها برای احقاق حقوق خود تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. این اعتراضات معمولاً مقابل فرمانداری ازنا یا در خود کارخانه صورت گرفته است.

رسانه‌ها و فعالان کارگری بارها صدای این کارگران را منعکس کرده‌اند و حتی برخی نمایندگان مجلس به موضوع ورود کرده‌اند.

با وجود وعده‌های مکرر، مشکل ریشه‌ای همچنان پابرجاست: ضعف مدیریت، خصوصی‌سازی غیرشفاف و نبود حمایت کافی از نیروی کار.

اهمیت اجتماعی و منطقه‌ای

کارخانه فروآلیاژ ازنا نه تنها یک واحد صنعتی، بلکه بخشی از هویت اقتصادی منطقه است.

بسیاری از خانواده‌ها زندگی خود را بر اساس درآمد این کارخانه تنظیم کرده‌اند و هرگونه بحران در آن مستقیماً بر معیشت مردم ازنا و روستاهای اطراف اثر می‌گذارد.

از سوی دیگر، کارگران این کارخانه نمادی از وضعیت کارگری ایران در دوران پس از خصوصی‌سازی به شمار می‌روند؛ جایی که کارگران درگیر بی‌ثباتی و نابرابری شده‌اند.

کارگران فروآلیاژ ازنا، بازتابی از تلاش، صبر و رنج نیروی کار ایرانی هستند. آن‌ها سال‌ها در شرایط سخت جسمی و مالی به تولید مشغول بوده‌اند، اما سهمشان از این زنجیره اغلب فقط تأخیر در حقوق، ناامنی شغلی و مشکلات معیشتی بوده است. حمایت واقعی از این کارگران نه تنها حق انسانی آن‌هاست، بلکه به معنای حفظ تولید و صنعت در منطقه‌ای است که با بیکاری گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند.