باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در بروجرد حدود ۱٬۵۲۸ هکتار تاکستان و باغ انگور وجود دارد.در سال جاری، سطحی بین ۱٬۴۲۶ هکتار تاکستان مثمر انگور، که از آن مقدار، ۱۷٬۲۴۰ تن انگور برداشت شده است.

همچنین میانگین عملکرد در هر هکتار تاکستان مثمر در بروجرد حدود ۱۴ تن در هکتار است.

پیش بینی افزایش ۵ درصدی انگور

صیادی رئیس جهاد کشاورزی لرستان گفت: از نظر تنوع، انگور‌های یاقوتی، عسگری و منقا از جمله ارقام غالب در بروجرد هستند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از انگور تولیدی در بروجرد به شیره و سرکه تبدیل می‌شود (به‌صورت محصولات تبدیلی) و به بازار داخل و استان‌های هم‌جوار عرضه می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی لرستان تاکید کرد: برداشت محصول از تاکستان‌ها در بروجرد اخیراً آغاز شده و برآورد می‌شود امسال تولید در مقایسه با سال قبل افزایشی ۵٪ داشته باشد.

نبود صنایع تبدیلی کافی

در بروجرد بنود صنایع تبدیلی یکی از مشکلات جدی است که باعث می‌شود بخشی از ارزش افزوده محصول در سطح فرآوری نهایی به جای منطقه تحقق نیابد.

اگرچه سطح زیر کشت مناسب است، اما ممکن است فشردگی رقابت بر منابع آبی، کیفیت خاک یا مدیریت بهینه باغات، باعث افت کیفیت و محصول در برخی قطعات شده باشد (اگرچه در گزارش‌ها دقیقاً به این موارد اشاره نشده است).

مشکلات زیرساختی، بازاریابی، دسترسی به بازار‌های صادراتی و فناوری فرآوری نیز برای باغداران مطرح است.

برداشت بیش از ۱۷ هزار تن انگور از تاکستان‌های بروجرد

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: برداشت بیش از ۱۷ هزار تن انگور از تاکستان‌های این شهرستان انجام شد. این انگور‌ها از نوع یاقوتی، عسگری و منقا بوده و بیشتر برای تبدیل به شیره و سرکه مصرف می‌شوند. محصولات تولیدی علاوه بر مصرف داخلی، به استان‌های هم‌جوار نیز صادر می‌شوند.داشتن چند رقم انگور امکان سازگاری با بازار متفاوت را فراهم می‌کند.

با توسعه صنایع تبدیلی (کنسانتره، شیره، سرکه، کشمش، محصولات نیمه‌فرآوری شده) می‌توان سود بیشتری برای کشاورزان محلی ایجاد کرد.مصرف داخلی، بازار استان‌های همجوار، امکان جذب بازار منطقه‌ای وجود دارد.

باغات انگور و مناظر تاکستانی می‌توانند در ترکیب با اکوتوریسم یا گردشگری کشاورزی به عنوان نقطه جذاب منطقه استفاده شوند.