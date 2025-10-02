باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "امیرحسین نقی مهر" در این خصوص اظهار داشت: مجرمان سایبری با انتشار آگهیهای جعلی تحت عنوان جذب نیرو در سایتهای آگهی محور و شبکههای اجتماعی، افراد ناآگاه را فریب داده و از هویت و حسابهای آنان در فعالیتهای غیرقانونی از جمله کلاهبرداری درقالب خرید ارزهای دیجیتال سوءاستفاده میکنند.
وی افزود: در این روش، مجرمان با وعده درآمدهای بالا و کار در منزل، از قربانیان میخواهند حساب بانکی یا کیف پول دیجیتال خود را در اختیار آنان قرار دهند و در قبال انتقال وجوه مشکوک، مبلغی بهعنوان کارمزد پرداخت میکنند.
این مقام انتظامی تأکید کرد: همراهی و همکاری با سودجویان در فضای مجازی، نهتنها موجب از دست رفتن سرمایههای مالی شهروندان میشود، بلکه به دلیل استفاده مجرمان از حساب بانکی و کیف پول دیجیتال افراد، مسئولیت قانونی و قضایی نیز متوجه آنان خواهد شد.
سرهنگ نقی مهر خاطرنشان کرد: شهروندان باید هوشیار باشند و در برابر پیشنهادهای کاری غیرواقعی با درآمدهای غیرمعمول، بهویژه آن دسته که صرفاً از طریق فضای مجازی و بدون طی مراحل قانونی ارائه میشوند، به هیچ عنوان اعتماد نکنند.
پلیس فتا با تمام توان و بهرهگیری از تجهیزات و کارشناسان فنی در حال رصد و مقابله با این نوع کلاهبرداریهاست و از شهروندان میخواهد با رعایت نکات ایمنی، هوشیارانه عمل کنند تا سرمایههای خود را در محیط پرخطر دیجیتال حفظ نمایند. سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir آماده دریافت گزارشهای مردمی بوده و کاربران گرامی میتوانند آخرین اخبار، حوادث و رویدادهای سایبری را از این طریق دریافت نمایند. همچنین شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سؤالات شهروندان محترم در سراسر استان میباشد.
منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان