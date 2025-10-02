باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - همت بلند ۵۵ جهادگر شهرستان قائنات این بار به روستا‌های خضری دشت بیاض رسید.

این گروه جهادی علاوه بر خدمات عمرانی و پزشکی، فعالیت‌های فرهنگی آموزشی را در دو مدرسه روستا‌های فتح آباد و علی زنگی شهر خضری دشت بیاض اجرا کردند.

یکی از اهالی منطقه می‌گوید: این گروه جهادی مدرسه را مرمت و دیوار‌های مدرسه را رنگ آمیزی کردند که این امر در روحیه دانش آموزان تأثیر بسیاری دارد.

بیشتر بخوانید

سرهنگ محمدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج سپاه خضری دشت بیاض گفت: به همت بسیج دانشجویی شهرستان و حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر خضری دشت بیاض تعداد ۵۵ نفر از بسیجیان و دانشجویان شهرستان قاین در روستا‌های فتح آباد و علی زنگی بخش نیمبلوک به مدت ۳ روز مستقر شدند و در عرصه‌های جهادی گروه‌های پزشکی و گروه‌های فرهنگی خدماتی را به مردم ارائه دادند.

دیدار با خانواده‌های جانباز و ایثارگر از دیگر برنامه‌های این اردوی جهادی بود.