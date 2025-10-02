باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «آتش نشان ها»، «اخت الرضا»، «گرانبهای من»، «آبی روشن»، «همراه»، «چارلی و سانی»، «کاغذ ۲»، «سگ های جنگ»، «کی ۲»، «هشدار امبر»، «موج انفجار ۱»، «آخرین آشیانه»، «خاکستر سبز»، «ژی در مسیر رالی»، «بلوگا»، «دالان بی انتها»، «در گرمای شب»، «مزرعه پدری»، «یازده یار اوشن»، «بیگانه ۲»، «حفاری»، «هیوا»، «دوازده یار اوشن»، «خون در غبار»، «بازی با آتش»، «تیرانداز»، «لانه دزدان ۱»، «ضارب»، «گرگ ها و گوسفندها»، «نردبان»، «باغ اسرار آمیز»، «باشگاه گردشگری»، «بلوط»، «پرندگان خشمگین» و «خدای جنگ»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ مهر ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی جدید «آتش نشان ها» به کارگردانی «کواک کیونگ تیک»، پنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «اخت الرضا» به کارگردانی «سید مجتبی طباطبایی»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

سید جواد طاهری، مجید امیری، مرتضی جلالی و سهیلا محققیدر فیلم سینمایی «اخت الرضا» بازی کرده اند.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «گرانبهای من» به کارگردانی «سون مو نون و چنگ وون لی»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجه‌پاشا»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۸:۲۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

مهران احمدی، مهران غفوریان، سارا حاتمی، مرتضی امینی‌تبار، روح‌الله زمانی، علی‌اکبر اصانلو و کاظم هژیرآزاد در فیلم سینمایی «آبی روشن» بازی کرده اند.

فیلم سینمایی جدید «همراه» به کارگردانی «پریادارشان»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «چارلی و سانی» به کارگردانی «انتسو باربونی»، پنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «کاغذ ۲» به کارگردانی «وی. کی. پراکاش»، پنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «کی ۲» به کارگردانی «فرانک رودام»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

فیلم سینمایی جدید «هشدار امبر» به کارگردانی «کری بلسا»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «موج انفجار ۱» به کارگردانی «هرمان یو»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «آخرین آشیانه» به کارگردانی «آسلی اوزگه»، پنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

فیلم سینمایی «خاکستر سبز» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی‌کیا»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

زنده یاد آتیلا پسیانی، زلاتا پلشکوا، باربارا بوبولوا، اصغر نقی زاده و بسیرا مینوویچ در فیلم سینمایی «خاکستر سبز» هنرنمایی کرده اند.

شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «ژی در مسیر رالی» به کارگردانی «راس ونوکور»، پنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی «بلوگا» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

پژمان بازغی، مجید پتکی، نسرین بابایی و میلاد حسین پوربازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی جدید «دالان بی انتها» به کارگردانی «جون گارانو، آیتور آره‌گی و خوزه ماری گونگاگا»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «مزرعه پدری» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی پور»، پنج شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

مهدی احمدی، جمشید هاشم پور، آتنه فقیه نصیری و قاسم زارعدر فیلم سینمایی «مزرعه پدری» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «یازده یار اوشن» به کارگردانی «استیون سودربرگ»، پنج شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «بیگانه ۲» به کارگردانی «جیمز کامرون»، پنج شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «حفاری» به کارگردانی «سیمون استون»، پنج شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «هیوا» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی‌پور»، پنج شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

گلچهره سجادیه، جمشید هاشم‌پور، زنده یاد آتیلا پسیانی، عبدالرضا زهره کرمانی و آناهیتا نعمتی در فیلم سینمایی «هیوا» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «دوازده یار اوشن» به کارگردانی «استیون سودربرگ»، پنج شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «خون در غبار» به کارگردانی «راد بلک هرست»، پنج شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «بازی با آتش» به کارگردانی «ژاک دری»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «تیرانداز» به کارگردانی «آنتونی فوکوآ»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «لانه دزدان ۱» به کارگردانی «کریستین گودگاست»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

شبکه افق

فیلم سینمایی «ضارب» به کارگردانی «پیر مورال»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «گرگ ها و گوسفندها» به کارگردانی «ماکس ولکوف»، پنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

فیلم تلویزیونی «نردبان» به کارگردانی «ولی باقری و افسانه آقانژاد»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

آیلین باقری، نازنین زهرا متقیان، زهرا نجفی، شیما افسری و ریحانه متقیان در فیلم تلویزیونی «نردبان» هنرنمایی کرده اند.

شبکه امید

فیلم سینمایی «باغ اسرار آمیز» به کارگردانی «مارک ماندن»، پنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

انیمیشن سینمایی «باشگاه گردشگری» به کارگردانی «یوشیاکی کیوگوکو»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم تلویزیونی «بلوط» به کارگردانی «ابراهیم صمیمی»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می شود.

حمیدرضا مومنی، شراره مولا، مهنوش شیخی، حسین فردین مهر و زهرا کوثری در فیلم تلویزیونی «بلوط» بازی کرده اند.

شبکه فراتر (۴k)

انیمیشن سینمایی «پرندگان خشمگین» به کارگردانی «کلی کایتیس و فرگال ریلی»، پنج شنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، جمعه ۱۱ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداخته‌اند.