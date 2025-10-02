دادستان زرند با اعلام خبر انتقال گروهی از افراد دارای سابقه سرقت، به کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ کرمان همزمان با فصل برداشت پسته گفت: این اقدام بخشی از یک برنامه برای حفظ امنیت شهروندان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اعلام خبر انتقال گروهی از افراد دارای سابقه سرقت، که از معتادان متجاهر بودند، به کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ کرمان همزمان با فصل برداشت پسته در این شهرستان گفت: این اقدام بخشی از یک برنامه برای حفظ امنیت شهروندان، درمان معتادان، و برخورد قاطع و عادلانه با جرایم بوده که هم به سلامت افراد و هم به حقوق مردم توجه شده است.



رضا یعقوبی با بیان اینکه درمان و بازگشت این افراد به جامعه در اولویت قرار دارد، افزود: انتقال به کمپ ماده ۱۶ فرصتی است تا معتادان متجاهر تحت درمان و بازپروری قرار گیرند و مهارت‌های لازم برای بازگشت به زندگی سالم را بیاموزند و در این راستا دستگاه قضایی با همکاری مراکز درمانی و اجتماعی، پیگیری می‌کند که این افراد پس از پایان دوره درمان، از چرخه جرم و اعتیاد خارج شوند.



این مقام قضایی با اشاره به فصل برداشت پسته به عنوان یکی از محور‌های اقتصادی زرند، تصریح کرد: حفاظت از محصول پسته یک ضرورت اقتصادی است، و جمع‌آوری و اعزام معتادان متجاهر سابقه دار در فصل برداشت پسته، تکمیل‌کننده اقدامات طرح پیشگیری از سرقت پسته است تا علاوه بر حفاظت از محصول پسته، امنیت همه محلات شهری و روستایی نیز تضمین شود.



یعقوبی همچنین از گسترش گشت‌های مشترک پلیس، بسیج و نیرو‌های مردمی خبر داد و گفت: ما به دنبال یک امنیت مقطعی نیستیم؛ هدف، ایجاد آرامش پایدار است و به همین جهت گشت‌های انتظامی، اطلاعاتی به صورت شبانه روزی به شکل محسوس و نامحسوس تقویت شده‌اند و در این راستا به طور قطع با مخلین امنیت روانی، جانی و اقتصادی شهروندان به شدت برخورد خواهد شد.



دادستان شهرستان زرند در پایان با قدردانی از همراهی مردم خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با گزارش سریع موارد مشکوک به پلیس ۱۱۰، ما را در اجرای عدالت کمک کنند و اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی برابر مقررات قانونی و بدون هر گونه اغماضی با عوامل ناامنی در سطح شهرستان برخورد قاطع خواهد کرد.

منبع: دادگستری