باشگاه خبرنگاران جوان-‌ طاهر موهبتی در جلسه شورای سلامت شهرستان جلفا گفت: مشکل کمبود پزشک در برخی مناطق جلفا حتی با وجود تجهیزات مناسب، ناشی از پایین بودن سطح مراجعات درمانی است که باعث می‌شود ماندگاری پزشکان در این مناطق دشوار شود. اما وزارت بهداشت به زودی مجوز‌های لازم را صادر خواهد کرد تا تعداد پزشکان و پرستاران بیمارستان دکتر ساجدی افزایش یابد و تجهیزات نیز تکمیل و تقویت شود.



عزت اله حبیب زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر از جمله کمبود تجهیزات، پزشک، پرستار و نیروی خدماتی و همچنین فرسودگی آمبولانس‌ها از معاون وزیر خواست تا برای رفع این چالش‌ها اقدامات فوری انجام شود.



یحیی دشتی فرماندار شهرستان جلفا نیز با بیان اینکه بیمارستان دکتر ساجدی حدود ۲۰ سال پیش برای جمعیتی ۱۰ هزار نفری ساخته شده است گفت: اکنون طبق آخرین سرشماری جمعیت شهرستان به بیش از ۷۰ هزار نفر رسیده و علاوه بر آن، ۲۷۰ واحد فعال در شهرستان و منطقه آزاد ارس با ۱۵ هزار کارگر مشغول به فعالیت هستند. این شرایط نیاز به خدمات بیمارستانی و امکانات درمانی را افزایش داده و بیمارستان فعلی پاسخگوی این نیاز‌ها نیست.



وی با تاکید بر مرزی بودن شهرستان جلفا افزود:ضرورت ایجاد بیمارستان‌های تخصصی و توسعه زیرساخت‌های درمانی در این منطقه بیش از گذشته احساس می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما